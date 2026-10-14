РФ нанесла удары по Киеву, Луцку, Хмельницкому и Тернополю: есть погибшие и раненые, что известно (фото, видео)

Вечером 13 октября россияне атаковали Украину реактивными дронами и баллистическими ракетами. Под ракетным ударом оказался Киев, а вражеские беспилотники долетели до западных городов, в частности до Луцка, Хмельницкого и Тернополя. В результате обстрела столицы, где россияне поразили жилой многоэтажный дом, известны погибшие и десятки раненых.

Вечером Воздушные силы предупреждали о передвижении вражеских целей над рядом восточных, центральных, южных и западных областей. Поздно вечером Воздушные силы сообщили о запусках баллистических ракет в направлении столицы, об угрозе атаки которыми союзники не предупреждали. Фокус собрал информацию о том, что известно о вечерней атаке россиян на Украину.

Что известно о последствиях атаки на Киев вечером 13 октября

Около 22:40 в столице раздалась серия взрывов, сообщили корреспонденты Фокуса. За минуту до этого Воздушные силы предупредили о движении нескольких высокоскоростных целей в направлении города. Мэр Виталий Кличко сообщил о попадании в 9-этажное здание в Деснянском районе, в результате чего вспыхнул пожар.

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя баллистический обстрел столицы, заявил, что целью атаки также была энергетическая инфраструктура. В частности, известно, что враг нанес удар по ТЭЦ-4, которая является одним из основных энергетических объектов Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко позже добавил, что в Деснянском районе после атаки также горит складское здание. В Дарницком, по его словам, загорелся газон на территории стадиона.

Пожар на стадионе в Киеве после атаки РФ вечером 13 октября

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) позже сообщили, что в результате удара РФ по многоэтажному дому в Деснянском районе возник пожар в квартирах с 1-го по 8-й этажи. Масштабы разрушений устанавливаются.

Пожар в 9-этажном доме в Деснянском районе Киева после удара со стороны РФ 13 октября Фото: ГСЧС

По состоянию на 01:00, по данным Виталия Кличко, в Деснянском районе было зарегистрировано 21 пострадавший. Среди них — восьмилетний ребенок. 16 раненых были госпитализированы медиками. Также под завалами разрушенного здания спасатели обнаружили тела двух погибших.

Атака на Луцк

Вечером 13 октября, около 19:00, взрывы также прогремели в Луцке Волынской области. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении реактивного дрона в направлении города.

Позже глава Волынской областной военной администрации Роман Романюк сообщил о последствиях атаки на город. По его данным, обломки сбитого беспилотника упали на развлекательный центр "Адреналин Сити", в результате чего загорелась крыша здания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без раненых и погибших.

Пожар на крыше развлекательного центра "Адреналин Сити" в Луцке после атаки дрона 13 октября Фото: Соцсети

Атака на Хмельницкий

В течение дня и вечером во вторник россияне также нанесли удар по Хмельницкому и области. Вечером глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что в результате атаки возникли пожары на территории предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах.

Впоследствии чиновник добавил, что в результате падения обломков загорелась автозаправочная станция: двое человек получили легкие ранения. Всего за сутки в области было выявлено шесть пострадавших с легкими ранениями.

Кроме того, был поврежден забор частного домохозяйства и металлический контейнер на территории одного из предприятий. В жилом доме возник пожар, информации о пострадавших не поступало.

К вечеру компания "Эпицентр" также сообщила о атаке РФ на свой логистический распределительный центр в Хмельницком. По данным компании, по объекту было нанесено не менее 10 ударов, в результате чего возникли 5 сильных пожаров.

Пожар на территории логистического распределительного хаба "Эпицентра" в Хмельницком Фото: "Эпицентр"

Согласно сообщению, это был последний уцелевший крупный логистический распределительный центр компании "Эпицентр". Огонь уничтожил около 85% товаров, хранившихся в здании. Данных о раненых или погибших не поступало.

Атака на Тернополь

Около полуночи в Тернополе раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы сообщили о приближении реактивного дрона к городу.

В Тернопольской областной военной администрации спустя некоторое время сообщили, что в городе зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Удар пришелся по административному зданию в городе. Данные о последствиях устанавливаются.

В ОГА сообщили о попадании в административное здание в Тернополе Фото: Скрін

Напомним, днем 13 октября российский реактивный БПЛА нанес удар в окрестностях Львова: в селе Малехов были повреждены жилые дома, власти сообщили о раненых.

Кроме того, 13 октября днем Россия нанесла удар по Ровно, поразив учебное заведение: известно о многочисленных раненых.