Удар по Ровно: число раненых возросло до 14, в учебном заведении поврежден фасад

В Ровенской областной государственной администрации уточнили информацию о последствиях ночного удара по Ровно. Число раненых в результате атаки возросло до 14. Был поврежден университет.

Число раненых в результате российского удара по центру Ровно возросло до 14. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Под удар попало здание местного университета. В учебном корпусе поврежден второй этаж и часть фасада, пожар уже локализован. На месте работают все экстренные службы.

Сразу после атаки в ОВА сообщали лишь о многочисленных разрушениях в центре города и первых данных о раненых — позже цифры уточнили.

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября Россия атаковала Украину ракетами С-400, нанеся удары по Киеву, а также дронами различных типов. Часть беспилотников достигла Ровно и Львова. В Харькове дрон попал в жилой дом: там разрушен подъезд, людей извлекли из-под завалов. Воздушные силы ВСУ всю ночь предупреждали о реактивных дронах, которые заходили в украинские области несколькими волнами. В первых сообщениях командования речь шла о Киеве и Киевской области, Винницкой и Одесской областях, а в 23:45 поступила информация о шести ракетах. Они попали ещё до того, как объявили тревогу.

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В ту же ночь из-за массированной атаки украинских беспилотников несколько московских аэропортов приостановили работу. Проблемы возникли с более чем десятком рейсов — самолеты разворачивались и летели на запасные аэродромы, поскольку приземлиться в российской столице было невозможно.