Удар по Рівному: кількість поранених зросла до 14, у навчальному закладі пошкоджений фасад

У Рівненькій ОВА уточнили про наслідки нічного удару по Рівному. Кількість поранених внаслідок атаки зросла до 14. Було пошкоджено університет.

Кількість поранених унаслідок російського удару по центру Рівного зросла до 14. Одна людина перебуває у важкому стані, ще троє — середньої важкості. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Під удар потрапила будівля місцевого університету. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частину фасаду, пожежу вже локалізували. На місці працюють усі екстрені служби.

Одразу після атаки в ОВА повідомляли лише про численні руйнування в центрі міста та перші дані про поранених — згодом цифри уточнили.

Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 жовтня Росія атакувала Україну ракетами С-400, якими вдарила по Києву, а також дронами різних типів. Частина безпілотників дісталася Рівного та Львова. У Харкові дрон влучив у житловий будинок: там зруйновано під'їзд, людей дістали з-під завалів.Повітряні сили ЗСУ всю ніч попереджали про реактивні дрони, які заходили на українські області кількома хвилями. У перших повідомленнях командування йшлося про Київ і Київщину, Вінниччину та Одещину, а о 23:45 надійшла інформація про шість ракет. Вони влучили ще до того, як оголосили тривогу.

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Тієї ж ночі через масовану атаку українських безпілотників кілька аеропортів Москви припинили роботу. Проблеми виникли з більш ніж десятком рейсів — літаки розвертались і летіли на запасні аеродроми, бо сісти в російській столиці було неможливо.