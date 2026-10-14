"Последний уцелевший": РФ атаковала логистический распределительный центр "Эпицентра" в Хмельницком (фото)

В течение дня 13 октября россияне нанесли ряд ударов по логистическому распределительному центру компании "Эпицентр", расположенному в Хмельницком. Это был последний уцелевший крупный хаб компании.

В течение дня враг нанёс в общей сложности 10 ударов по объекту, в результате чего возникли 5 крупных пожаров. Об этом вечером сообщили на официальной странице компании в Facebook.

"Сегодня враг сделал всё, чтобы уничтожить последний крупный логистический распределительный центр компании "Эпицентр", расположенный в Хмельницком", — говорится в сообщении компании.

Известно, что сильный пожар уничтожил около 85% товаров, хранившихся внутри объекта. Постоянная воздушная тревога и вражеские дроны в небе не давали чрезвычайным службам потушить пожар.

Товар, уничтоженный в результате атак РФ, в логистическом хабе компании "Эпицентр" в Хмельницком Фото: "Эпицентр"

По данным компании, в результате атаки на логистический центр никто не погиб и не был ранен. Однако масштабы разрушений для "Эпицентра" оказались весьма серьезными.

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"Ранее россияне полностью уничтожили два наших крупнейших логистических комплекса — в Киеве и Киевской области. Распределительный центр в Хмельницком оставался фактически единственным крупным складским комплексом компании, который уцелел", — сообщили в компании.

Именно отсюда "Эпицентр" ежедневно отправлял товары в свои магазины по всей Украине. В компании подчеркнули, что атака на объект — это разрушенная логистика, огромные финансовые потери, месяцы и годы работы тысяч людей.

Кадры пожара внутри логистического распределительного хаба "Эпицентра" Фото: "Эпицентр"

Атака на Хмельницкий — что известно

В течение дня 13 октября россияне нанесли удар по Хмельницкой области и областному центру. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил около 21:00, что в регионе действуют силы противовоздушной обороны. По его данным, в результате атаки возникли пожары на территории предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах.

Через некоторое время глава ОВА сообщил, что в результате падения обломков загорелась автозаправочная станция. В результате два человека получили легкие ранения. Всего за сутки в Хмельницкой области пострадали шесть человек.

"Также поврежден забор частного домохозяйства. Кроме того, поврежден металлический контейнер на территории одного из предприятий", — написал Тюрин в своём Telegram-канале.

По состоянию на 00:20 также поступила информация о пожаре в жилом доме в Хмельницком. Однако данных о пострадавших не было.

Напомним, вечером 13 октября РФ нанесла ракетный удар по Киеву с использованием баллистических ракет, в результате чего произошло попадание в 9-этажное здание.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве враг также нанес удар по ТЭЦ-4.