"Последний уцелевший": РФ атаковала логистический распределительный центр "Эпицентра" в Хмельницком (фото)
В течение дня 13 октября россияне нанесли ряд ударов по логистическому распределительному центру компании "Эпицентр", расположенному в Хмельницком. Это был последний уцелевший крупный хаб компании.
В течение дня враг нанёс в общей сложности 10 ударов по объекту, в результате чего возникли 5 крупных пожаров. Об этом вечером сообщили на официальной странице компании в Facebook.
"Сегодня враг сделал всё, чтобы уничтожить последний крупный логистический распределительный центр компании "Эпицентр", расположенный в Хмельницком", — говорится в сообщении компании.
Известно, что сильный пожар уничтожил около 85% товаров, хранившихся внутри объекта. Постоянная воздушная тревога и вражеские дроны в небе не давали чрезвычайным службам потушить пожар.
По данным компании, в результате атаки на логистический центр никто не погиб и не был ранен. Однако масштабы разрушений для "Эпицентра" оказались весьма серьезными.
"Ранее россияне полностью уничтожили два наших крупнейших логистических комплекса — в Киеве и Киевской области. Распределительный центр в Хмельницком оставался фактически единственным крупным складским комплексом компании, который уцелел", — сообщили в компании.
Именно отсюда "Эпицентр" ежедневно отправлял товары в свои магазины по всей Украине. В компании подчеркнули, что атака на объект — это разрушенная логистика, огромные финансовые потери, месяцы и годы работы тысяч людей.
Атака на Хмельницкий — что известно
В течение дня 13 октября россияне нанесли удар по Хмельницкой области и областному центру. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил около 21:00, что в регионе действуют силы противовоздушной обороны. По его данным, в результате атаки возникли пожары на территории предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах.
Через некоторое время глава ОВА сообщил, что в результате падения обломков загорелась автозаправочная станция. В результате два человека получили легкие ранения. Всего за сутки в Хмельницкой области пострадали шесть человек.
"Также поврежден забор частного домохозяйства. Кроме того, поврежден металлический контейнер на территории одного из предприятий", — написал Тюрин в своём Telegram-канале.
По состоянию на 00:20 также поступила информация о пожаре в жилом доме в Хмельницком. Однако данных о пострадавших не было.
Напомним, вечером 13 октября РФ нанесла ракетный удар по Киеву с использованием баллистических ракет, в результате чего произошло попадание в 9-этажное здание.
Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве враг также нанес удар по ТЭЦ-4.