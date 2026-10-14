"Останній вцілілий": РФ атакувала логістичний розподільчий центр "Епіцентру" у Хмельницькому (фото)

Упродовж дня 13 жовтня росіяни здійснили низку ударів по логістичному розподільчому центрі компанії "Епіцентр", розташованому у Хмельницькому. Це був останній вцілілий великий вцілілий хаб компанії.

Ворог здійснив загалом 10 ударів по об'єкту упродовж дня, через що спалахнули 5 масштабних пожеж. Про це увечері повідомили на офіційній сторінці компанії у Facebook.

"Сьогодні ворог зробив усе, щоб знищити останній великий логістичний розподільчий центр компанії "Епіцентр", розташований у Хмельницькому", — йдеться у повідомленні компанії.

Відомо, що сильний вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині об'єкта. Постійна повітряна тривога і ворожі дрони у небі не давали надзвичайним службам загасити пожежу.

Знищений внаслідок атак РФ товар у логістичному хабі компанії "Епіцентр" у Хмельницькому Фото: "Епіцентр"

За даними компанії, обійшлося без загиблих та поранених внаслідок атаки на логістичний центр. Проте масштаби руйнувань для "Епіцентру" виявилися дуже серйозними.

Видео дня

"Раніше росіяни повністю знищили два наших найбільших логістичних комплекси — у Києві та Київській області. Розподільчий центр у Хмельницькому залишався фактично єдиним великим складським комплексом компанії, який вцілів", — розповіли у компанії.

Саме з цього місця "Епіцентр" спрямовував кожного дня товари у свої магазини по Україні. У компанії наголосили, що атака на об'єкт — це зруйнована логістика, величезні фінансові втрати, місяці й роки роботи тисяч людей.

Кадри пожежі усередині логістичного розподільчого хабу "Епіцентру" Фото: "Епіцентр"

Атака на Хмельницький — що відомо

Упродовж дня 13 жовтня росіяни здійснили атаку на Хмельницьку область та обласний центр. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив близько 21:00, що у регіоні працюють сили протиповітряної оборони. За його даними, внаслідок атаки виникли пожежі на території підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах.

Через деякий час глава ОВА розповів, що унаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція. Через це двоє людей отримали легкі поранення. Загалом упродовж доби на Хмельниччині постраждали шестеро осіб.

"Також пошкоджено паркан приватного домогосподарства. Крім того, пошкоджено металевий контейнер на території одного з підприємств", — писав Тюрін у своєму Telegram-каналі.

Станом на 00:20 годину також надійшла інформація про пожежу у житловому будинку у Хмельницькому. Проте даних щодо поранених не було.

Нагадаємо, увечері 13 жовтня РФ атакувала Київ балістичними ракетами, внаслідок чого сталося влучання у 9-поверхівку.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що у Києві також ворог поцілив по ТЕЦ-4.