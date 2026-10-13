Предупреждений от партнеров об атаке на Киев не поступало: РФ нанесла удар по ТЭЦ-4, — Зеленский
Во время вечернего ракетного обстрела Киева 13 октября Украина не получала от партнеров никаких предупреждений о потенциальной угрозе. Основной целью вражеского обстрела столицы стали объекты энергетики, в частности ТЭЦ-4.
Кроме того, в результате атаки в Киеве был поврежден многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале, комментируя очередной обстрел столицы.
"Российский ракетный удар по Киеву. Снова без предупреждения со стороны партнеров. Основная цель — энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания", — заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что РФ вновь нарушила "энергетическое перемирие", провозглашенное президентом США Дональдом Трампом несколько дней назад. Украина, в свою очередь, поддержала прекращение огня, в то время как РФ продолжила наносить удары по энергетическим объектам.
"И это явно несправедливо, когда они уничтожают энергетику, а Украина даже не получает предупреждений о запусках баллистических ракет. Важно, чтобы мир не молчал об этом", — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, глава государства предупредил, что у украинской разведки есть данные о подготовке россиянами новых запусков баллистических ракет по Украине в ближайшее время. Граждан призывают прислушиваться к сиренам воздушной тревоги и в случае угрозы укрываться в убежищах.
В Воздушных силах также прокомментировали вражеский баллистический обстрел Киева. Военные подтвердили информацию о том, что ситуация аналогична вчерашней — информации от партнеров о запусках баллистических ракет с территории РФ не поступало. В настоящее время выясняются причины.
Кроме того, Воздушные силы предупредили о возможной угрозе повторных запусков баллистических ракет.
Помимо поврежденного многоэтажного дома и ТЭЦ-4, в сети также пишут о попадании вражеской ракеты в стадион "Атлет" в Дарницком районе Киева. Мэр столицы Виталий Кличко позже подтвердил эти данные, сообщив, что на месте горит газон.
Напомним, что ранее советник президента Дмитрий Литвин также сообщил, что ракетный обстрел Киева произошел без предварительных предупреждений со стороны партнеров. В настоящее время военные и соответствующие службы работают над выяснением причин.
Накануне вечером 12 октября произошла аналогичная ситуация: РФ нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, но украинская сторона не получала от союзников предупреждений об обстреле.