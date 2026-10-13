Предупреждений от партнеров об атаке на Киев не поступало: РФ нанесла удар по ТЭЦ-4, — Зеленский

Во время вечернего ракетного обстрела Киева 13 октября Украина не получала от партнеров никаких предупреждений о потенциальной угрозе. Основной целью вражеского обстрела столицы стали объекты энергетики, в частности ТЭЦ-4.

Кроме того, в результате атаки в Киеве был поврежден многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале, комментируя очередной обстрел столицы.

"Российский ракетный удар по Киеву. Снова без предупреждения со стороны партнеров. Основная цель — энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что РФ вновь нарушила "энергетическое перемирие", провозглашенное президентом США Дональдом Трампом несколько дней назад. Украина, в свою очередь, поддержала прекращение огня, в то время как РФ продолжила наносить удары по энергетическим объектам.

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"И это явно несправедливо, когда они уничтожают энергетику, а Украина даже не получает предупреждений о запусках баллистических ракет. Важно, чтобы мир не молчал об этом", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства предупредил, что у украинской разведки есть данные о подготовке россиянами новых запусков баллистических ракет по Украине в ближайшее время. Граждан призывают прислушиваться к сиренам воздушной тревоги и в случае угрозы укрываться в убежищах.

В Воздушных силах также прокомментировали вражеский баллистический обстрел Киева. Военные подтвердили информацию о том, что ситуация аналогична вчерашней — информации от партнеров о запусках баллистических ракет с территории РФ не поступало. В настоящее время выясняются причины.

Кроме того, Воздушные силы предупредили о возможной угрозе повторных запусков баллистических ракет.

Воздушные силы сообщили, что данных от партнеров о баллистике обстрела не поступало Фото: Скрін

Помимо поврежденного многоэтажного дома и ТЭЦ-4, в сети также пишут о попадании вражеской ракеты в стадион "Атлет" в Дарницком районе Киева. Мэр столицы Виталий Кличко позже подтвердил эти данные, сообщив, что на месте горит газон.

Кадры пожара на стадионе "Атлет" в Киеве после атаки со стороны РФ

Напомним, что ранее советник президента Дмитрий Литвин также сообщил, что ракетный обстрел Киева произошел без предварительных предупреждений со стороны партнеров. В настоящее время военные и соответствующие службы работают над выяснением причин.

Накануне вечером 12 октября произошла аналогичная ситуация: РФ нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, но украинская сторона не получала от союзников предупреждений об обстреле.