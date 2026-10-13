Реактивный БПЛА попал в окрестностях Львова: повреждены частные дома, есть раненые (фото)

В селе Малехов Львовского района во время недавней воздушной тревоги 13 октября упал сбитый вражеский беспилотник.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, опасность в области сохранялась с 15:04 до 15:31. В результате падения обломков беспилотника были повреждены частные жилые дома.

В настоящее время на месте происшествия работают все профильные службы, которые устраняют последствия и фиксируют разрушения. На данный момент известно об 3 пострадавшых.

Более подробную информацию о масштабах повреждений и наличии пострадавших обещают предоставить позже.

В Малехове упал реактивный дрон Фото: Андрtй Садовой / Telegram

Другие атаки РФ на города Украины

Напомним, вечером 12 октября Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, однако сигнал тревоги прозвучал уже после того, как в столице прогремели взрывы. Враг выпустил пять ракет по гражданской инфраструктуре города, однако по поводу этого удара не было предупреждения от партнеров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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В частности, 13 октября Россия нанесла удар по университету в Ровно. Число раненых в результате российского удара по центру города возросло до 14. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести.

Кроме того, Россия нанесла удар ракетами "Бандероля" по Харькову: погибли 4 человека. Более 10 человек получили ранения. Среди пострадавших — сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который помогал расчищать завалы.