Реактивний БПЛА влучив біля Львова: пошкоджені приватні будинки, є поранені (фото)

У селі Малехів Львівського району під час нещодавньої повітряної тривоги 13 жовтня впав підбитий ворожий безпілотник.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, небезпека в області тривала з 15:04 до 15:31. Унаслідок падіння уламків безпілотника зазнали пошкоджень приватні житлові будинки.

Зараз на місці події працюють усі профільні служби, які ліквідовують наслідки та фіксують руйнування. Наразі відомо про трьох постраждалих людей.

Детальнішу інформацію про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих обіцяють надати згодом.

У Малехові впав реактивний дрон Фото: Андрій Садовий / Telegram

Інші атаки РФ на міста України

Нагадаємо, увечері 12 жовтня Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами, однак сигнал тривоги пролунав уже після того, як у столиці прогриміли вибухи. Ворог випустив п’ять ракет по цивільній інфраструктурі міста, однак щодо цього удару не було попередження від партнерів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Видео дня

Зокрема, 13 жовтня РФ вдарила по університету у Рівному. Кількість поранених унаслідок російського удару по центру міста зросла до 14. Одна людина перебуває у важкому стані, ще троє — середньої важкості.

Крім того, Росія вдарила "Бандеролями" по Харкову: загинули 4 людини. Понад 10 осіб отримали поранення. Серед постраждалих — співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій, який допомагав розбирати завали.