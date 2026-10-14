РФ атакувала Київ, Луцьк, Хмельницький та Тернопіль: є загиблі і поранені, що відомо (фото, відео)

Увечері 13 жовтня росіяни атакували Україну реактивними дронами та балістичними ракетами. Під ракетним ударом опинився Київ, а ворожі безпілотники дісталися до західних міст, зокрема Луцька, Хмельницького та Тернополя. Внаслідок обстрілу столиці, де росіяни поцілили по житловій багатоповерхівці, відомо про загиблих і десятки поранених.

Повітряні сили увечері попереджали про рух ворожих цілей над низкою східних, центральних, південних та західних областей. Пізно увечері Повітряні сили повідомили про пуски балістичних ракет на столицю, про загрозу атаки яких не попереджали союзники. Фокус зібрав, що відомо про вечірню атаку росіян на Україну.

Що відомо про наслідки атаки на Київ увечері 13 жовтня

Близько 22:40 у столиці пролунала серія вибухів, повідомили кореспонденти Фокусу. За хвилину до цього Повітряні сили попередили про рух кількох швидкісних цілей у напрямку міста. Мер Віталій Кличко повідомив про влучання у 9-поверхівку у Деснянському районі, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи балістичний обстріл столиці, заявив, що ціллю атаки була також енергетична інфраструктура. Зокрема відомо, що ворог поцілив по ТЕЦ-4, яка є одним із основних енергооб'єктів Києва.

Мер столиці Віталій Кличко згодом додав, що у Деснянському районі також палає складська будівля після атаки. У Дарницькому, за його словами, спалахнув газон на території стадіону.

Пожежа на стадіоні у Києві після атаки РФ увечері 13 жовтня

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) згодом повідомили, що внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Деснянському районі виникла пожежа у квартирах з 1 по 8 поверхи. Масштаби руйнувань встановлюються.

Пожежа у 9-поверхівці в Деснянському районі Києва після удару РФ 13 жовтня Фото: ДСНС

Станом на 01:00, за даними Віталія Кличка, було відомо про 21 постраждалу людину у Деснянському районі. Серед них — восьмирічна дитина. 16 поранених медики госпіталізували. Також під завалами зруйнованої будівлі рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Атака на Луцьк

Увечері 13 жовтня, близько 19:00, вибухи також пролунали у Луцьку Волинської області. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух реактивного дрона у напрямку міста.

Згодом голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомив про наслідки атаки на місто. За його даними, уламки збитого безпілотника впали на розважальний центр "Адреналін Сіті", внаслідок чого зайнявся дах будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, обійшлося без поранених та загиблих.

Пожежа на даху РЦ "Адреналін Сіті" у Луцьку після атаки дрона 13 жовтня Фото: Соцмережі

Атака на Хмельницький

Упродовж дня та увечері вівторка росіяни також здійснили атаку на Хмельницький та область. Увечері голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін розповів, що внаслідок атаки виникли пожежі на території підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах.

Згодом посадовець додав, що унаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція: двоє людей отримали легкі поранення. Загалом протягом доби в області було виявлено шестеро травмованих із легкими пораненнями.

Окрім того, було пошкоджено паркан приватного домогосподарства і металевий контейнер на території одного з підприємств. Виникла пожежа в житловому будинку, інформації про поранених не надходило.

Надвечір компанія "Епіцентр" також заявила про атаку РФ на свій логістичний розподільчий центр у Хмельницькому. За даними компанії, було здійснено щонайменше 10 ударів по об'єкту, внаслідок чого спалахнули 5 сильних пожеж.

Пожежа на території логістичного розподільчого хабу "Епіцентру" у Хмельницькому Фото: "Епіцентр"

За повідомленням, це був останній уцілілий великий логістичний розподільчий центр компанії "Епіцентр". Вогонь знищив близько 85% товарів, що зберігалися у будівлі. Даних щодо поранених чи загиблих не надходило.

Атака на Тернопіль

Близько опівночі вибухи пролунали у Тернополі. Перед цим Повітряні сили писали про рух реактивного дрона на місто.

У Тернопільській обласній військовій адміністрації через деякий час повідомили, що у місті зафіксовано влучання ворожого БпЛА. Удар прийшовся по адміністративній будівлі у місті. Дані щодо наслідків встановлюються.

В ОВА повідомили про влучання по адміністративній будівлі у Тернополі Фото: Скрін

Нагадаємо, вдень 13 жовтня російський реактивний БпЛА влучив біля Львова: у селі Малехів було пошкоджено житлові будинки, влада повідомила про поранених.

Також РФ удень 13 жовтня атакувала Рівне, поціливши у навчальний заклад: відомо про багатьох поранених.