Більше, ніж очікувалося: "Флеш" назвав небезпечну опцію "Герань-4"

Російські терористи почали активно "прощупувати" західні регіони України і лише за останні дні запустили туди кілька десятків ударних дронів.

Безпілотники запускалися з Криму через Одесу, вздовж Молдови, і летіли на захід країни. Чотири з них долетіли до Львова, подолавши 820 км, ще кілька пролетіли ще далі — 880 кілометрів, діставшись до Луцька, зазначає радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, щоб подолати таку відстань, "Герані-4" трималися на висоті 5–6 кілометрів і підтримували середню швидкість 320–380 км/год.

"Таким чином наш противник вивчає можливості атаки західних областей України реактивними "Шахедами" у різних напрямках. Максимальна дальність польоту "Герані-4" виявилася дещо більшою, ніж очікувалося", — пише експерт з радіотехнологій.

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Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Він припускає, що для досягнення такої відстані ворог зменшив бойову частину дрона.

"Герань-4": швидкий і "непомітний"

"Герань-4" оснащений турбореактивним двигуном, тому він швидший за гвинтові моделі дронів. На ньому встановлено систему оптичної навігації на базі польотного контролера "Сусанін". Це дозволяє безпілотнику орієнтуватися без супутникового зв’язку. Місцевість звіряється із заздалегідь завантаженими знімками.

Крім того, ця система навігації робить його несприйнятливим до засобів РЕБ.

Раніше повідомлялося, що дальність польоту дрона "Герань-4" становить до 450 км, а максимальна висота — до 5 км. Маса бойової частини — від 50 кг до 90 кг

Нагадаємо, вдень 13 жовтня російський реактивний БПЛА завдав удару в околицях Львова: у селі Малехів було пошкоджено житлові будинки, влада повідомила про поранених.

Крім того, 13 жовтня вдень Росія завдала удару по Рівному, пошкодивши навчальний заклад: відомо про численних постраждалих.

Увечері того ж дня російські ударні безпілотники долетіли не лише до Києва, де атакували житловий багатоквартирний будинок, а й до Луцька, Хмельницького та Тернополя.

Також повідомлялося, що РФ будує поблизу Міллерово дрон-порт для запуску "Герань-5".