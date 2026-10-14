У Києві запровадили аварійні відключення світла

Через атаки російських терористів на Київ у столиці почалися аварійні відключення електроенергії.

Графіки погодинних відключень не діють у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського районів столиці, повідомили в ДТЕК.

Енергетики вже працюють над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання у всіх будинках.

О 07:15 ранку 14 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що енергооб’єкти Києва зазнали масованої атаки, після чого у місті почалися перебої зі світлом.

Для нанесення ударів ЗС РФ використовували, зокрема, балістичні ракети. Точну їхню кількість поки що не називають, але, за даними моніторингових каналів, їх було загалом близько 25.

Вранці ворог продовжив тероризувати Україну реактивними дронами.

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Росіяни працюють над удосконаленням засобів повітряного ураження, щоб завдати максимальної шкоди не лише енергетиці, а й максимально ускладнити життя мирних громадян. За інформацією Сергія Бескрестнова, вони, наприклад, збільшили дальність польоту реактивних дронів "Герань-4", які здатні долати вже понад 800 км.

Нагадаємо, під час вечірнього ракетного обстрілу Києва 13 жовтня основною ціллю ворога стали об’єкти енергетики, зокрема ТЕЦ-4. При цьому Україна не отримувала від партнерів жодних попереджень про потенційну загрозу.