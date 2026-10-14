Удари "Іскандерів" та "Цирконів": у Києві РФ атакувала енергетику, є загиблі (відео, фото)

Під час обстрілу в ніч на 14 жовтня РФ атакувала енергетичні об'єкти у Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко. Моніторингові канали нарахували сумарно близько 25 балістичних ракет. Повітряні сили поки не інформували про роботу засобів ППО та не уточнили, чи отримали розвіддані США для раннього попередження.

Під час обстрілу Києва загинула одна людина та є поранений, написав Кличко у Telegram-каналі близько 6 год 14 жовтня. Під ударом РФ опинились Дарницький та Голосіївський райони столиці. Міський голова попередив, що балістична загроза для столиці триває. Пізніше у ДСНС уточнили, що загинули троє, а постраждалих — 22.

Зі слів Кличка, росіяни атакували низку енергетичних об'єктів у Києві. Міський голова додав, що у столиці почались перебої зі світлом.

"Атака балістикою на столицю триває. Перебувайте в укриттях!" — написав посадовець.

Обстріл Києва — Кличко про удар РФ 14 жовтня Фото: Скриншот

У дописі Кличка, який з'явився опівночі 14 жовтня, ідеться про наслідки вечірнього балістичного удару РФ по Києву. Російська ракета пошкодила дев'ятиповерхівку у Деснянському районі: постраждала 21 особа (серед них — восьмирічний хлопчик), з них отримали поранення — 16 (четверо — у вадкому стані). За кілька хвилин мер додав, що загинуло двоє людей. Столичні жителі при цьому уточнили, що росіяни вдарили по стадіону "Атлет".

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Обстріл Києва — що сталось в ніч на 14 жовтня

ДСНС написало, що внаслідок обстрілу 14 жовтня у Києві загинуло троє людей. З'ясувалось, що під удар РФ потрапили кілька районів столиці. У Деснянському районі почалась пожежа на площі 400 кв. м: загинуло двоє. У Дніпровському — пожежа у непрацюючій будівлі. У Дарницькому — загорівся газон на стадіоні. У Шевченківському — також незначна пожежа, яку оперативно загасили. У Голосіївському — влучання у нежитловий будинок: один загиблий.

Рятувальники опублікували серію фото із точок удару РФ по Києву 14 жовтня. У кадр потрапила багатоповерхівка: бачимо мови вогню у квартирах та пошкоджений фасад.

Обстріл Києва — будинок після удару РФ 14 жовтня Фото: ДСНС

Обстріл Києва — пожежа в будинку після удару РФ 14 жовтня Фото: ДСНС

Моніторингові пабліки підрахували, що під час обстрілу Києва в ніч на 14 жовтня РФ запустила 10-12 ракет "Циркон" та 9-10 ракет "Іскандер", а у вечірньому залпі 13 жовтня — 4-5 "Іскандерів". Повітряні сили писали про удар балістики, але точних даних про кількість засобів ураження не було. Тим часом компанія ДТЕК повідомили про аварійні відключення у п'яти районах Києва — у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського. Через відсутність світла почались перебої з громадським електротранспортом і змінився графік тролейбусів та автобусів, ідеться у дописі у каналі журналіста Андрія Смолія. Крім того, з'явились збої у роботі метро: на "червоній" гілці потяги курсують до станції "Арсенальна", на "зеленій" — до "Видубичів" та між станціями "Сирець"-"Червона слобода", а "синя" — поки без змін.

Обстріл Києва — перебої з транспортом після удару РФ 14 жовтня Фото: Скриншот

Фокус писав про балістичний та дроновий обстріл Києва, який РФ почала увечері 13 жовтня та продовжила до ранку 14 жовтня. Перша удар балістики стався близько 23 год. Згідно з даними Повітряних сил Україна не отримала попередження про виліт ракет з території Росії. Другу хвилю ракет зафіксували близько 4-5 год. Моніторингові пабліки підрахували, що орієнтовно РФ протягом кількох хвилин запустила два десятки балістичних ракет різних типів — "Іскандерів" та "Цирконів". Також писали про можливі удари по столичних ТЕЦ, по підстанціях та високовольтних ЛЕП.

Нагадуємо, 13 жовтня після погроз Трампа відключити надання розвідданих США Фокус зібрав оцінки експертів щодо того, як це вплине на можливості ППО збивати російську балістику.