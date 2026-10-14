РФ атакує Україну балістикою і "Цирконами": у Києві та області пролунали вибухи

У ніч на 14 жовтня росіяни запустили балістичні ракети і гіперзвукові "Циркони" по Україні. Повітряні сили попередили про рух швидкісних цілей у напрямку столиці та міста Житомир.

У Києві на тлі ракетної атаки було чутно вибухи, повідомили ЗМІ. Фокус передає, що відомо про нічний обстріл України.

Близько 04:40 Україною почала поширюватися повітряна тривога "червоного" рівня: її оголосили у низці центральних, східних, північних областей. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі східного напрямку.

Мапа повітряних тривог по Україні станом на 04:50 Фото: Скрін

Через хвилину військові повідомили про фіксацію балістичних ракет у напрямку Києва. Також Повітряні сили писали, що ворожі ракети взяли курс у напрямку Житомира.

Повітряні сили повідомили про рух ракет на Київ і Житомир Фото: Скрін

У наступні хвилини атака на Україну продовжилася. І Повітряні сили, і моніторингові канали попереджали про повторні пуски балістичних ракет по українських містах.

Видео дня

Новина доповнюється…