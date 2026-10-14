РФ атакует Украину баллистикой и "Цирконами": в Киеве и области раздались взрывы
В ночь на 14 октября россияне запустили баллистические ракеты и гиперзвуковые "Цирконы" по Украине. Воздушные силы предупредили о движении высокоскоростных целей в направлении столицы и города Житомира.
В Киеве на фоне ракетной атаки были слышны взрывы, сообщили СМИ. Фокус сообщает, что известно о ночном обстреле Украины.
Около 04:40 по Украине начала распространяться воздушная тревога "красного" уровня: её объявили в ряде центральных, восточных и северных областей. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического оружия с восточного направления.
Через минуту военные сообщили о зафиксированных баллистических ракетах, летящих в направлении Киева. Также Военно-воздушные силы сообщили, что вражеские ракеты взяли курс на Житомир.
В последующие минуты атака на Украину продолжилась. И Военно-воздушные силы, и мониторинговые каналы предупреждали о повторных запусках баллистических ракет по украинским городам.
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