Удары "Искандеров" и "Цирконов": в Киеве РФ ударила по энергетике, есть погибшие (видео, фото)

Во время обстрела в ночь на 14 октября Россия атаковала энергетические объекты в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. Мониторинговые каналы зафиксировали в общей сложности около 25 баллистических ракет. Воздушные силы пока не сообщили о работе средств ПВО и не уточнили, получили ли разведданные от США для раннего предупреждения.

В ходе обстрела Киева погиб один человек, ещё один получил ранения, написал Кличко в своём Telegram-канале около 6 часов 14 октября. Под ударом РФ оказались Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Мэр предупредил, что баллистическая угроза для столицы сохраняется. Позже в ДСНС уточнили, что погибших трое, а пострадавших — 22.

По словам Кличко, россияне атаковали ряд энергетических объектов в Киеве. Мэр добавил, что в столице начались перебои с электричеством.

"Ракетный обстрел столицы продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" — написал чиновник.

Обстрел Киева — Кличко про удар РФ 14 октября Фото: Скриншот

В посте Кличко, опубликованном в полночь 14 октября, речь идет о последствиях вечернего баллистического удара РФ по Киеву. Российская ракета повредила девятиэтажное здание в Деснянском районе: пострадало 21 человек (среди них — восьмилетний мальчик), из них ранения получили 16 (четверо — в тяжелом состоянии). Через несколько минут мэр добавил, что погибли два человека. Жители столицы при этом уточнили, что россияне нанесли удар по стадиону "Атлет".

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Обстрел Киева — что произошло в ночь на 14 октября

ГСЧС сообщило, что в результате обстрела 14 октября в Киеве погибли три человека. Выяснилось, что под удар РФ попали несколько районов столицы. В Деснянском районе начался пожар площадью 400 кв. м: погибли двое. В Днепровском — пожар в неработающем здании. В Дарницком — загорелся газон на стадионе. В Шевченковском — также небольшой пожар, который оперативно потушили. В Голосеевском — попадание в нежилой дом: один погибший.

Спасатели опубликовали серию фото с точек удара РФ по Киеву 14 октября. В кадр попала многоэтажка: видим языки огня в квартирах и поврежденный фасад.

Обстрел Киева — дом после удара РФ 14 октября Фото: ГСЧС

Обстрел Киева — пожар в доме после удара РФ 14 октября Фото: ДСНС

Мониторинговые группы подсчитали, что во время обстрела Киева в ночь на 14 октября РФ запустила 10–12 ракет "Циркон" и 9–10 ракет "Искандер", а в вечернем залпе 13 октября — 4–5 "Искандеров". Воздушные силы сообщали о баллистическом ударе, но точных данных о количестве средств поражения не было. Между тем компания ДТЭК сообщила об аварийных отключениях в пяти районах Киева — в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и в части Голосеевского. Из-за отсутствия света начались перебои с общественным электротранспортом и изменился график движения троллейбусов и автобусов, говорится в сообщении на канале журналиста Андрея Смолия. Кроме того, возникли сбои в работе метро: на "красной" ветке поезда курсируют до станции "Арсенальная", на "зеленой" — до "Выдубичей" и между станциями "Сырец" — "Красная слобода", а "синяя" — пока без изменений.

Обстрел Киева — перебои с транспортом после удара РФ 14 октября Фото: Скриншот

Фокус писал о баллистическом и дроновом обстреле Киева, который РФ начала вечером 13 октября и продолжила до утра 14 октября. Первый удар баллистическими ракетами произошел около 23 часов. Согласно данным Воздушных сил, Украина не получила предупреждения о запуске ракет с территории России. Вторую волну ракет зафиксировали около 4-5 часов утра. Мониторинговые группы подсчитали, что, ориентировочно, РФ в течение нескольких минут запустила два десятка баллистических ракет различных типов — "Искандеров" и "Цирконов". Также сообщалось о возможных ударах по столичным ТЭЦ, подстанциям и высоковольтным ЛЭП.

Напоминаем, что 13 октября, после угроз Трампа прекратить предоставление разведданных США, Фокус собрал оценки экспертов о том, как это повлияет на способность ПВО сбивать российские баллистические ракеты.