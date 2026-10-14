У Києві почалися проблеми з водопостачанням: яким районам загрожують перебої

Через ворожі обстріли Києва в ніч на 14 жовтня одна з водопровідних насосних станцій столиці залишилася без електропостачання.

Зі зниженим тиском у водопровідній мережі або тимчасовою відсутністю водопостачання можуть зіткнутися мешканці Печерського району, повідомили в "Київводоканалі".

Що стосується міської системи водовідведення, то вона працює у штатному режимі.

"Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми та вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання", — запевнили комунальники.

Сьогодні в Києві також запровадили аварійні відключення електроенергії. Причина та ж — масована нічна атака балістичними ракетами на енергооб’єкти столиці.

Раніше повідомлялося, що місто готується до "режиму виживання" взимку 2026–2027 років. Українська столиця накопичує запаси палива, продовольства та води, будує резервні системи опалення. Втім, можлива масштабна криза, якщо погіршиться ситуація з водопостачанням.

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У свою чергу, РФ посилює атаки на об’єкти енергетики як у центрі України, так і в інших регіонах. Лише цієї ночі ворог застосував 39 балістичних ракет та понад 120 дронів і баражуючих боєприпасів проти об’єктів енергетики та критичної інфраструктури у Києві, Київській області та Харкові, заявив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, кілька днів тому директор асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкін заявив, що під час тривалих відключень електроенергії в Україні можуть запровадити графіки водопостачання. За його словами, автономні джерела живлення не зможуть безперебійно забезпечувати роботу систем водопостачання.