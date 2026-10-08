Варто переїжджати: що очікує Київ у "режимі виживання" через удари РФ, — Кличко

Київ готується до "режиму виживання" взимку 2026-2027 року, заявив міський голова Віталій Кличко. Українська столиця накопичує запаси палива, їжі та води, будує резервні системи опалення. Втім, можлива масштабна криза, якщо погіршиться ситуація з водопостачанням. Що пропонує мер для виживання киян?

Жителям Києва, які мають родичів та друзів за межами столиці, варто було б подумати про тимчасовий переїзд на тлі посилення ударів РФ, сказав Кличко в інтерв'ю медіа AFP. При цьому посадовець наголосив, що не закликає до повної евакуації, а говорить лише про один можливих варіантів. Міський голова запевнив, що місто накопичує ресурси, готуючись до зими 2026-2027. Втім, восени 2026 року з'явилась нова проблема: російська армія почала бити по мостах через Дніпро і це може призвести зупинки руху транспорту по всьому Києву, сказав він.

"Ніколи не закликатиме до повної евакуації. Це мета Путіна… найкращий сценарій для Путіна — щоб ми всі пішли та передали йому наші порожні міста та нашу країну", — навели медіа слова Кличка.

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У статті описали, як Київ готується до зими. Вказується, що будуються резервні системи опалення та створюють запаси палива, продуктів харчування та питної води. Крім того, з огляду на удари РФ по мостах, планують збудувати понтонні переправи через Дніпро. Медіа зауважило, що завдяки понтонам сподіваються зменшити корки при пересуванні 3,5 млн городян. При цьому Кличко звернув увага на можливі проблеми з водою і сказав, що тоді виникне "досить масштабна криза". Також мер пояснив, що при посиленні ударів РФ система ППО може не впоратись і ситуація погіршиться.

Медіа навело дані Департаменту охорони здоров'я КМДА щодо кількості цивільних, які загинули від ударів РФ. З'ясувалось, що з 2022 року росіяни убили сумарно 534 мирних людини. Кількість загиблих за дев'ять місяців 2026 року — 189: це число перевищує дані 2025 року, хоч до нового року ще три місяці. Також нагадали про заповільне будівництво захисних споруд і про те, що Кличко та центральна влада через це обмінюються взаємними обвинуваченнями.

"Київ переходить у режим "виживання" на тлі зростання російських ударів. Незалежно від того, наскільки добре ми підготуємося, якщо протиповітряна оборона не спрацює, ми можемо опинитися в поганому сценарії", — заявив посадовець.

Обстріли Києва — що відомо

Зазначимо, протягом майже 24 годин 8 жовтня ЗС РФ обстрілювала Київ, інформувало протягом дня Повітряне командування. Увечері міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про загибель чотирьох людей та поранення 19. Лунали вибухи у Солом'янському, Святошинському, Дніпровському та інших районах: ДСНС публікувало кадри зі зруйнованими складами та пошкодженими будинками. Близько 17-18 год стало відомо про пошкодження енергетичного об'єкта, внаслідок якого на годину спинився Київський метрополітен. Тоді ж стало відомо про проблеми з каналізаційною системою, оскільки у Борщагівській громаді заявили про неможливість скидання стоків.

Нагадуємо, напередодні, 7 жовтня, росіяни протягом майже доби обстрілювали Київ: окрім відключень, з'явились проблеми з інтернетом та зв'язком.