Після обстрілу РФ у Києві стався збій інтернету та почались проблеми зі зв'язком: що відомо

Увечері 7 жовтня у Києві після чергової хвилі обстрілу РФ виявили проблеми зі швидкістю інтернету, повідомили у мережі. Крім того, виникли проблеми у найбільшого мобільного оператора Kyivstar. Що відомо про наслідки удару реактивними дронами?

Інформація про негаразди з мережею опублікували на сторінці міжнародного незалежного дослідницького проєкту Netblocks, який cтежить за інтернетом та кібербезпекою у реальному часі. О 20:33 7 жовтня з'явилось повідомлення про проблеми з мережею у Києві. При цьому зауважується, що одночасно почались відключення електропостачання внаслідок удару РФ по українській столиці.

На сторінці проєкту — інфографіка, яка показує масштабність збою у мережі. Бачимо, що, умовно, з опівночі 7 жовтня помітили "зниження рівня інтернет-з’єднання". Близько 20 год зафіксували стрімке падіння якості з'єднання до рівня 84%. Оновлених даних немає, тому не ясно, чи виправилась ситуація з інтернет-мережею у Києві.

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Обстріл Києва — проблеми з інтернет-з'єднанням увечері 7 жовтня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — що сталось з мережею увечері 7 жовтня

На порталі Downdetector збирають скарги користувачів на різні сервіси, пов'язані з інтернет-мережею. Близько 20-22 год на порталі повідомили про проблеми у компанії мобільного зв'язку Kyivstar: кількість скарг зросла на 10%. Тим часом сервіси "Монобанк", "Приватбанк", Lifecell працювали без збоїв, показав сервіс (на момент публікації новини).

Обстріл Києва — проблеми з Kyivstar увечері 7 жовтня Фото: Скриншот

Фокус писав про обстріл Києва увечері 7 жовтня. Місцеві жителі повідомили про звуки гучних вибухів та про зникнення світла у деяких районах столиці. Міський голова Віталій Кличко близько 16-17 год повідомив про роботу засобів ППО і про падіння уламків дронів РФ у Солом'янському, Святошинському, Дніпровському та Оболонському районах. Також він підтвердив, що почались аварійні відключення електропостачання і знеструмлені насоси водопостачання. Тим часом в "Укренерго" підтвердили аварійні відключення у Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

Зазначимо, у вересні в України виникали проблеми з дата-центрами, інтернет-мережею та мобільним зв'язком через обстріли Києва та інших населених пунктів. Зокрема, у період з 23 по 28 вересня з'являлась інформація про пошкодження певних споруд, через що зникали сигнали деяких телевізійних каналів. Медіа писали, що РФ могла пошкодити устаткування компаній "Датагруп" та Cosmonova, і також низки інших.

Нагадуємо, в ніч на 7 жовтня ЗС РФ запустила майже 50 ракет різних типів та убила у Прилуках 20 українців. Тим часом Фокус після попередніх російських обстрілів зібрав думки експертів щодо причин, чому Кремль почав бити по українських дата-центрах.