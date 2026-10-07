После обстрела РФ в Киеве случился сбой интернета и начались проблемы со связью: что известно

Вечером 7 октября в Киеве после очередной волны обстрелов РФ зафиксировали проблемы со скоростью интернета, сообщили в сети. Кроме того, возникли проблемы у крупнейшего мобильного оператора Kyivstar. Что известно о последствиях удара реактивными дронами?

Информация о сбоях в работе сети была опубликована на странице международного независимого исследовательского проекта Netblocks, который отслеживает состояние интернета и кибербезопасность в режиме реального времени. В 20:33 7 октября появилось сообщение о проблемах с сетью в Киеве. При этом отмечается, что одновременно начались отключения электроснабжения в результате удара РФ по украинской столице.

На странице проекта — инфографика, демонстрирующая масштабность сбоя в сети. Видно, что, условно, с полуночи 7 октября отметили "снижение качества интернет-соединения". Около 20:00 зафиксировали стремительное падение качества соединения до уровня 84%. Обновленных данных нет, поэтому неясно, исправилась ли ситуация с интернетом в Киеве.

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Обстрел Киева — проблемы с доступом в Интернет вечером 7 октября Фото: Скриншот

Обстрел Киева — что произошло с сетью вечером 7 октября

На портале Downdetector собираются жалобы пользователей на различные сервисы, связанные с интернетом. Около 20:00–22:00 на портале появились сообщения о проблемах у оператора мобильной связи Kyivstar: количество жалоб выросло на 10%. Между тем сервисы "Монобанк", "Приватбанк" и Lifecell работали без сбоев, показал сервис (на момент публикации новости).

Обстрел Киева — проблемы с Kyivstar вечером 7 октября Фото: Скриншот

Фоку писал об обстреле Киева вечером 7 октября. Местные жители рассказали о громких взрывах и отключении электричества в некоторых районах столицы. Мэр Виталий Кличко около 16-17 часов сообщил о работе средств ПВО и о падении обломков дронов РФ в Соломенском, Святошинском, Днепровском и Оболонском районах. Также он подтвердил, что начались аварийные отключения электроснабжения и обесточены насосы водоснабжения. Между тем в "Укрэнерго" подтвердили аварийные отключения в Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Отметим, что в сентябре в Украине возникали проблемы с дата-центрами, интернетом и мобильной связью из-за обстрелов Киева и других населенных пунктов. В частности, в период с 23 по 28 сентября появлялась информация о повреждении определенных сооружений, из-за чего пропадали сигналы некоторых телеканалов. СМИ писали, что РФ могла повредить оборудование компаний "Датагруп" и Cosmonova, а также ряда других.

Напоминаем, что в ночь на 7 октября ВС РФ запустили почти 50 ракет различных типов и убили в Прилуках 20 украинцев. Между тем Фокус после предыдущих российских обстрелов собрал мнения экспертов о причинах, по которым Кремль начал наносить удары по украинским дата-центрам.