Через удари РФ у Києві стався збій у роботі метрополітену: як працюють станції та потяги

Внаслідок удару РФ по Києву зупинився метрополітен, а низка станцій закрились, повідомили у мережі. На вулицях столиці вишикувались черги на автобуси, оскільки весь електротранспорт не працює. Глава Міненерго Денис Шмигаль повідомив про влучання по важливому енергетичному вузлу.

Близько 19 год 8 жовтня з'явилась інформація про повне закриття п'яти станцій метрополітену. Згідно з даними журналіста Андрія Смолія, не працювала станція "Арсенальна" — найглибша у київському метро, розташована на глибині 120 м. Тим часом у мережі з'явились кадри з вулиць столиці, заповнені натовпами киян, які намагаються у темряві дістатись додому.

Смолій опублікував кадри з Києва та повідомив, які саме станції повністю закриті:

"Арсенальна";

"Лук'янівська";

"Звіринець";

"Кловська";

"Житомирська".

"На зупинках шалені черги людей", — ідеться в одному з дописів.

Обстріл Києва — схема метрополітену, на якому не працювала низка станцій 8 жовтня Фото: Київський метрополітен

Обстріл Києва — яка ситуація в метро та з електрикою

О 19:30 з'явилась заява Дениса Шмигаля, який написав про пошкодження важливого енергетичного об'єкта. Посадовець запевнив, що енергетики роблять все можливе, щоб покращити ситуацію у Києві.

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Обстріл Києва — Шмигаль про проблеми з електрикою 8 жовтня Фото: Скриншот

Тим часом на сторінці Facebook Київського метрополітену писали про зміну ситуації через удари РФ. Спершу о 18:29 повідомили про зниження живлячих центрів і про те, що спинили рух потягів та ескалаторів. О 18:41 з'явився допис про відновлення роботи "синьої" та "зеленої" гілок метро, але було попередження про збільшення інтервалів руху.

О 19:27 на сторінці метрополітену оновили інформацію про потяги: запрацювали усі гілки і відкрили усі станції.

Обстріл Києва — інформація метрополітену про ситуацію увечері 8 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про перебіг атаки РФ по Києву увечері 8 жовтня. Під удар реактивного дрона потрапила школа "Умка" у передмісті столиці. У мережі опублікували кадри з наслідками падіння уламків: бачимо пошкодження на території об'єкта та групу людей, які оглядають руйнування. Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки нальоту російських дронів, які атакували з ранку до вечора: поранено 19 людей, загинуло четверо. Уточнюється, що двоє постраждалих перебувають в особливо важкому стані.

Тим часом 6 жовтня, після чергового удару РФ, у Київському метрополітені попередили про зміну графіка роботи потягів. З'ясувалось, що через пошкодження Південного мосту потяги ідуть з більшим інтервалом. Крім того, через тимчасові обмеження потяги роблять оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки"

Нагадуємо, медіа розповіли про ситуацію у київському метро після чергового російського обстрілу і про те, за якими оновленими маршрутами ходять потяги.