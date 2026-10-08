Через удари РФ у Києві стався збій у роботі метрополітену: як працюють станції та потяги
Внаслідок удару РФ по Києву зупинився метрополітен, а низка станцій закрились, повідомили у мережі. На вулицях столиці вишикувались черги на автобуси, оскільки весь електротранспорт не працює. Глава Міненерго Денис Шмигаль повідомив про влучання по важливому енергетичному вузлу.
Близько 19 год 8 жовтня з'явилась інформація про повне закриття п'яти станцій метрополітену. Згідно з даними журналіста Андрія Смолія, не працювала станція "Арсенальна" — найглибша у київському метро, розташована на глибині 120 м. Тим часом у мережі з'явились кадри з вулиць столиці, заповнені натовпами киян, які намагаються у темряві дістатись додому.
Смолій опублікував кадри з Києва та повідомив, які саме станції повністю закриті:
- "Арсенальна";
- "Лук'янівська";
- "Звіринець";
- "Кловська";
- "Житомирська".
"На зупинках шалені черги людей", — ідеться в одному з дописів.
Обстріл Києва — яка ситуація в метро та з електрикою
О 19:30 з'явилась заява Дениса Шмигаля, який написав про пошкодження важливого енергетичного об'єкта. Посадовець запевнив, що енергетики роблять все можливе, щоб покращити ситуацію у Києві.
Тим часом на сторінці Facebook Київського метрополітену писали про зміну ситуації через удари РФ. Спершу о 18:29 повідомили про зниження живлячих центрів і про те, що спинили рух потягів та ескалаторів. О 18:41 з'явився допис про відновлення роботи "синьої" та "зеленої" гілок метро, але було попередження про збільшення інтервалів руху.
О 19:27 на сторінці метрополітену оновили інформацію про потяги: запрацювали усі гілки і відкрили усі станції.
Зазначимо, Фокус писав про перебіг атаки РФ по Києву увечері 8 жовтня. Під удар реактивного дрона потрапила школа "Умка" у передмісті столиці. У мережі опублікували кадри з наслідками падіння уламків: бачимо пошкодження на території об'єкта та групу людей, які оглядають руйнування. Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки нальоту російських дронів, які атакували з ранку до вечора: поранено 19 людей, загинуло четверо. Уточнюється, що двоє постраждалих перебувають в особливо важкому стані.
Тим часом 6 жовтня, після чергового удару РФ, у Київському метрополітені попередили про зміну графіка роботи потягів. З'ясувалось, що через пошкодження Південного мосту потяги ідуть з більшим інтервалом. Крім того, через тимчасові обмеження потяги роблять оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки"
Нагадуємо, медіа розповіли про ситуацію у київському метро після чергового російського обстрілу і про те, за якими оновленими маршрутами ходять потяги.