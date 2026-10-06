Метро Києва перейшло на спеціальний графік: що треба знати пасажирам

У години пік поїзди Сирецько-Печерської лінії столичного метрополітену курсують за спеціальним інтервальним графіком.

Тимчасові зміни впроваджено через обмеження на Південному мосту, де одночасно дозволено рух лише одного потяга.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, орієнтовно з 7:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів регулюють диспетчери в ручному режимі. Через транспортні обмеження на мостовому переході потяги почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки".

У міжпіковий час зелена гілка метрополітену працює у звичайному штатному режимі. Пасажирів закликають з розумінням поставитися до ситуації та враховувати коригування графіка під час планування своїх поїздок містом.

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Удари по мостах у Києві: що відомо

Від початку жовтня РФ розпочала здійснювати систематичні удари по мостах у Києві. Вже 1 числа ворог здійснив щонайменше три удари по Південному мосту, через що владі довелося запроваджувати обмеження руху наземного громадського транспорту.

4 жовтня ворог здійснив атаку на Північний міст у Києві.

Днями у Kyiv City Express повідомили, що "Укрзалізниця" призначила 18 додаткових човникових рейсів Видубичі — Дарниця через удари РФ по мостах. Човникові рейси курсуватимуть з 5 по 9 жовтня.

Водночас командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що навіть у випадку руйнування моста через Дніпро логістика не зупиниться. За його словами, замість нього зведуть переправу.

Нагадаємо, через регулярні удари Росії по мостах у столиці великі торгові мережі почали готуватися до можливого погіршення ситуації із сполученням між двома берегами. У планах — ротації співробітників, дистанційна робота і спільний доїзд до робочих місць.