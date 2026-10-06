Киевское метро перешло на специальный график работы: что нужно знать пассажирам

В часы пик поезда Сирецко-Печерской линии столичного метрополитена курсируют по специальному интервальному расписанию.

Временные изменения введены из-за ограничений на Южном мосту, где одновременно разрешено движение только одного поезда.

По информации Киевской городской военной администрации, ориентировочно с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 движение поездов регулируется диспетчерами в ручном режиме. Из-за транспортных ограничений на мостовом переходе поезда поочередно совершают разворот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки".

В межпиковое время "зеленая" линия метрополитена работает в обычном режиме. Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать изменения в расписании при планировании поездок по городу.

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Удары по мостам в Киеве: что известно

С начала октября РФ начала наносить систематические удары по мостам в Киеве. Уже 1-го числа враг нанес как минимум три удара по Южному мосту, из-за чего властям пришлось ввести ограничения на движение наземного общественного транспорта.

4 октября враг совершил атаку на Северный мост в Киеве.

На днях в Kyiv City Express сообщили, что "Укрзализныця" назначила 18 дополнительных челночных рейсов по маршруту Выдубичи — Дарница из-за ударов РФ по мостам. Челночные рейсы будут курсировать с 5 по 9 октября.

В то же время командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахилл" Юрий Федоренко заявил, что даже в случае разрушения моста через Днепр логистика не остановится. По его словам, вместо него построят переправу.

Напомним, из-за регулярных ударов России по мостам в столице крупные торговые сети начали готовиться к возможному ухудшению ситуации с сообщением между двумя берегами. В планах — ротация сотрудников, удаленная работа и совместный доезд до рабочих мест.