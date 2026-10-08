Столичний метрополітен повністю зупинив свою роботу (відео)

У столиці повністю зупинив свою роботу метрополітен. Попередньою причиною є зниження напруги від зовнішніх центрів.

Співробітники столичного метро повідомляють про зупинку червоної та синьої гілки. Варто зазначити, що червона гілка метро сполучає правий та лівий берег, а синя проходить лише по правій стороні столиці. Цей транспорт є основним у Києві, яким щодня користується від 550 тисяч пасажирів. Як повідомляє журналіст Андрій Смолій у своєму Telegram-каналі, було зупинено всі гілки метро. Попередньою причиною називають повне знеструмлення.

Як повідомляє столичний метрополітен, також було зупинено роботу ескалаторів. Причиною називають зниження напруги від зовнішніх центрів.

КМДА повідомляє, що на синій та зеленій гілці метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. На червоній гілці рух зупинений. Зокрема через зниження напруги у столиці тимчасово призупинений рух наземного транспорту.

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Журналіст Андрій Смолій зазначає, що станцію метро "Арсенальна" зачиняють, а пасажирів просять вийти на вулицю. Також закрито станції "Лукʼянівська" та "Звіринецька".

У пресслужбі метрополітену заявили, що рух усіх гілок метро було відновлено: червона та зелена гілка – з інтервалом 10 хвилин, синя – 5 хвилин.

Раніше повідомлялося, що зелена гілка метро перейшла на спеціальний інтервальний графік. Тимчасові обмеження впроваджені через удари по Південному мосту.

Також повідомлялося, що у жовтні ворог наносить систематичні удари по столичних мостах.