Столичный метрополитен полностью прекратил работу (видео)

В столице полностью прекратил работу метрополитен. Предполагаемой причиной является снижение напряжения от внешних источников питания.

Сотрудники столичного метрополитена сообщают о приостановке движения на красной и синей линиях. Стоит отметить, что красная линия метро соединяет правый и левый берега, а синяя проходит только по правой стороне столицы. Этот вид транспорта является основным в Киеве, им ежедневно пользуются от 550 тысяч пассажиров. Как сообщает журналист Андрей Смолий в своем Telegram-канале, были остановлены все линии метро. В качестве предварительной причины называют полное обесточивание.

Как сообщает столичный метрополитен, также была приостановлена работа эскалаторов. Причиной называют снижение напряжения от внешних центров.

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КГГА сообщает, что на синей и зеленой линиях метро постепенно возобновляется движение поездов с увеличенными интервалами. На красной линии движение приостановлено. В частности, из-за падения напряжения в столице временно приостановлено движение наземного транспорта.

Журналист Андрей Смолий отмечает, что станцию метро "Арсенальная" закрывают, а пассажиров просят выйти на улицу. Также закрыты станции "Лукьяновская" и "Зверинецкая".

В пресс-службе метрополитена сообщили, что движение на всех линиях метро возобновлено: на красной и зеленой линиях — с интервалом 10 минут, на синей — 5 минут.

Ранее сообщалось, что "зеленая" ветка метро перешла на специальный интервальный график. Временные ограничения введены из-за повреждений Южного моста.

Также сообщалось, что в октябре противник наносит систематические удары по столичным мостам.