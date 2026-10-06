Транспортний колапс у Києві: вагони метро переповнені, на дорогах затори, — ЗМІ (відео)

У вівторок, 6 жовтня, у Києві спостерігаються натовпи людей у метро та затори на дорогах. Рух транспорту ускладнений через ситуацію з мостами.

Між лівим і правим берегами Києва утворилися затори через обмеження руху по мостах, повідомляють місцеві пабліки.

Що стосується метро, то через технічні несправності частина поїздів курсує лише між станціями "Червоний Хутір" та "Осокорки". Вагони буквально переповнені людьми.

У зв’язку з цим на інших напрямках у станціях метро спостерігаються величезні натовпи пасажирів.

За інформацією каналу "Новини.LIVE", найскладніша ситуація з рухом уранці спостерігалася на Південному мосту, мосту Патона та на мосту Метро. У зв’язку з цим людям рекомендують передбачити додатковий час на дорогу.

На тлі транспортних проблем у столиці посилили залізничне сполучення. До 9 жовтня Kyiv City Express додатково курсуватиме між "Видубичами" та "Дарницею" — щодня додаватимуть 18 рейсів. Додаткові поїзди курсуватимуть з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 21:00.

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Тим часом у Верховній Раді розглядають варіанти на випадок подальшого пошкодження мостів російськими терористами. У свою чергу, експерти вже висловилися щодо ефективності понтонних переправ та перспектив будівництва тунелю під Дніпром.

Нагадаємо, що буде, якщо РФ продовжить обстрілювати мости Києва.

Також повідомлялося, що РФ вперше запустила БпЛА з новим боєзарядом, який становить небезпеку для мостів.