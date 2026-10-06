Транспортный коллапс в Киеве: вагоны метро забиты, на дорогах пробки, — СМИ (видео)

Во вторник, 6 октября, в Киеве наблюдаются толпы людей в метро и заторы на дорогах. Движение транспорта усложнено из-за ситуации с мостами.

Пробки образовались между левым и правым берегами Киева из-за ограничения движений по мостам, сообщают местные паблики.

Что касается метро, то из-за технических неисправностей часть поездов метро курсирует только между "Красным Хутором" и "Осокорками". Вагоны буквально забиты людьми.

В связи с этим на других направлениях наблюдаются огромные толпы пассажиров в подземных станциях.

По информации канала "Новини.LIVE", самая сложная ситуация с движением утром наблюдалась на Южном мосту, мосту Патона и на мосту Метро. В связи с этим людям рекомендуют закладывать дополнительное время на дорогу.

На фоне транспортных проблем в столице усилили железнодорожное сообщение. До 9 октября Kyiv City Express будет дополнительно курсировать между "Выдубичами" и "Дарницей" — ежедневно будут добавлять 18 рейсов. Дополнительные поезда будут работать с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 21:00.

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Тем временем в Верховной Раде рассматривают варианты на случай дальнейшего повреждения мостов российскими террористами. В свою очередь эксперты уже высказались по поводу эффективности понтонных переправ и перспектив строительства тоннеля под Днепром.

Напомним, что будет, если РФ продолжит бить по мостам Киева.

Также сообщалось, что РФ впервые запустила БпЛА с новым боезарядом, который представляет опасность для мостов.