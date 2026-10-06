Альтернатива мостам в Киеве: возможно ли строительство тоннеля под Днепром

На фоне участившихся ударов российских террористов по мостам через Днепр в Киеве вопросы об альтернативных путях пересечения реки все чаще обсуждаются в СМИ и телеэфирах.

В частности, глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик в эфире День.LIVE высказал свое мнение насчет того, насколько перспективной является тема строительства тоннеля через Днепр.

По его словам, это очень дорогостоящее и затратное по времени строительство.

"Надо понимать, что это на самом деле сверхсложное сооружение. Ее проектирование в среднем занимает от года до двух. И это только проектирование с изыскательными работами. После этого нужно заказать новый тоннелепроходческий щит, потому что это индивидуальное производство, под каждую специфику грунтов. Его будут делать еще год. Потом еще 2-3 года. То есть строительство тоннеля по времени — это 4-6 лет", — объяснил Селик.

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Он добавил, что по стоимости строительство тоннель обойдется в 3-5 раз дороже, чем классический мост.

Также эксперт уточнил, что варианты проведения тоннеля по дну не рассматриваются из-за неустойчивости грунтов:

"Лучший вариант — полностью прорывать на глубине ниже, чем наводненные грунты, в более стойких грунтах под землей. Даже не под самым дном это будет находиться".

Не менее важным за строительство тоннеля является и вопрос инфраструктуры, поскольку к нему нужно будет подводить автодороги. А это — тоже время и деньги.

"Возможно, действительно было бы неплохо, чтобы в Киеве на сегодня уже был тоннель. Тем более, в генеральных планах раньше были тоннели на севере и юге от Киева как часть продолжения Большой кольцевой автодороги. Была идея когда-то сделать тоннель от Галицкой площади до метро "Левобережная", но это были фантазии времен Омельченко (Александр Омельченко — бывший мэр Киева, — прим. ред)", — отметил Селик.

Накануне еще один эксперт, доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Андрей Корецкий объяснял, почему понтонные переправы тоже не являются стопроцентным решением в случае существенного повреждения мостов через Днепр.

Напомним, сегодня российские войска ударили по мосту через Днепр в Запорожье. Дорожное полотно получило повреждения, есть раненые.

Также сообщалось, что торговые сети Киева готовятся к ротации сотрудников из-за ударов РФ по мостам.