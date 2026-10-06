Альтернатива мостам у Києві: чи можливе будівництво тунелю під Дніпром

На тлі все частіших ударів російських терористів по мостах через Дніпро в Києві питання щодо альтернативних шляхів перетину річки дедалі частіше обговорюються в ЗМІ та на телебаченні.

Зокрема, голова громадської організації "Рада з урбаністики Києва" Віталій Селик в ефірі "День.LIVE" висловив свою думку щодо того, наскільки перспективною є ідея будівництва тунелю через Дніпро.

За його словами, це дуже дороге та трудомістке будівництво.

"Треба розуміти, що це насправді надзвичайно складна споруда. Її проєктування в середньому займає від року до двох. І це лише проєктування разом із вишукувальними роботами. Після цього потрібно замовити новий тунелепрохідний щит, оскільки це індивідуальне виробництво, під кожну специфіку ґрунтів. Його виготовлятимуть ще рік. Потім ще 2–3 роки. Тобто будівництво тунелю за часом — це 4–6 років", — пояснив Селик.

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Він додав, що будівництво тунелю обійдеться в 3–5 разів дорожче, ніж будівництво класичного мосту.

Також експерт уточнив, що варіанти прокладення тунелю по дну не розглядаються через нестійкість ґрунтів:

"Найкращий варіант — повністю проривати на глибині, що нижча за рівень затоплених ґрунтів, у більш стійких ґрунтах під землею. Це буде навіть не під самим дном".

Не менш важливим, ніж будівництво тунелю, є й питання інфраструктури, оскільки до нього потрібно буде прокласти автодороги. А це — теж час і гроші.

"Можливо, справді було б непогано, якби в Києві на сьогодні вже був тунель. Тим більше, що раніше в генеральних планах передбачалися тунелі на півночі та півдні від Києва як частина продовження Великої кільцевої автодороги. Колись була ідея побудувати тунель від Галицької площі до станції метро "Лівобережна", але це були фантазії часів Омельченка (Олександр Омельченко — колишній мер Києва, — прим. ред.)", — зазначив Селик.

Напередодні ще один експерт, доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Андрій Корецький пояснював, чому понтонні переправи також не є стовідсотковим рішенням у разі значного пошкодження мостів через Дніпро.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали удару по мосту через Дніпро у Запоріжжі. Дорожнє полотно зазнало пошкоджень, є поранені.

Також повідомлялося, що торговельні мережі Києва готуються до ротації співробітників через удари РФ по мостах.