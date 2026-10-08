Дрон РФ упав на школу "Умка" під Києвом: що відомо про наслідки та постраждалих (відео

Увечері 8 жовтня РФ влучила по території школи "Умка" у селі Святопетрівське у Київській області, повідомили у мережі. На кадрах з місця подій — територія навчального закладу, засипана уламками будматеріалів.

Інформація про пошкодження школи "Умка" під Києвом з'явилось близько 18 год 8 жовтня. Повітряні сили попереджали про атаку реактивних дронів РФ: продовжується сигнал повітряної тривоги. Дрони РФ летять над Обуховом, Шулявкою, Відрадним і над Північним мостом, написав у Telegram-каналі журналіст Андрій Смолій.

Обстріл Києва — удари РФ 8 жовтня

Оновлення 18:50 — Київська обласна військова адміністрація поки не інформувала про наслідки удару РФ по школі "Умка". Святопетрівське, яке постраждало від російського безпілотника, — це населений пункт Білогородської територіальної громади Бучанського району Київської області. О 18:54, згідно з даними ОВА, тут оголосили відбій тривоги. За 5 км — окружна дорога Києва, поруч — Софіївська Борщагівка та Вишневе: у мережі не відшукалось інформації місцевої влади про ситуацію.

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