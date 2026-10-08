Дрон РФ упал на школу "Умка" под Киевом: что известно о последствиях и пострадавших (видео)

Вечером 8 октября РФ ударила по территории школы "Умка" в селе Святопетровском в Киевской области, сообщили в сети. На кадрах с места событий — территория учебного заведения, засыпанная обломками строительных материалов.

Информация о повреждении школы "Умка" под Киевом появилась около 18:00 8 октября. Воздушные силы предупреждали об атаке реактивных дронов РФ: продолжается сигнал воздушной тревоги. Дроны РФ летят над Обуховом, Шулявкой, Отрадным и Северным мостом, написал в Telegram-канале журналист Андрей Смолий.

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