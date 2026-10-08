После обстрела РФ канализация Киева перестала принимать часть стоков: что известно (обновление)

В Киеве нарушена работа канализационной системы, сообщили власти. Сточные воды Борщаговской общины временно не принимаются.

Информация о проблеме с канализацией в Киеве появилась в 19:52 8 октября. Причина проблемы — перебои с электроснабжением объектов "Киевводоканала".

"Из-за отключения электроэнергии на объектах "Киевводоканала" нарушена работа систем водоотведения и водоснабжения", — сообщил секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медведь.

Чиновник уточнил, что пока неизвестны сроки возобновления полноценной работы канализационной системы Киева.

Обстрел Киева — что произошло с канализацией 8 октября Фото: Скриншот

Обстрел Киева — последствия удара РФ 8 октября

На странице КП "Киевводоканал" в Facebook появилась информация о ситуации после очередного российского обстрела. Выяснилось, что из-за проблем с электроснабжением снизилось давление в водопроводной сети правобережной части Киева. Речь идет о проблемах в шести районах — Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском. Информации о проблемах с канализацией пока не поступало.

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К западу от указанных районов Киева находится Борщаговская община, у которой возникли проблемы с канализационными стоками: для ее функционирования необходима работа специальных насосов.

Обстрел Киева — Киевводоканал о последствия удара РФ 8 октября Фото: Скриншот

Обновление 20:25 — Александр Медведь сообщил в Telegram о возобновлении работы канализации в Борщаговской общине, написало медиа "24 канал". Также отмечается, что в обществе должно возобновиться водоснабжение, но давление может быть низким.

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