Після обстрілу РФ каналізація Києва перестала приймати частину стоків: що відомо (оновлення)

У Києві порушена робота каналізаційної системи, повідомила влада. Стоки Борщагівської громади тимчасово більше не приймаються.

Інформація про проблему з каналізацією у Києві з'явилась о 19:52 8 жовтня. Причина проблеми — перебої з електропостачання об'єктів "Київводоканалу".

"Через знеструмлення об’єктів "Київводоканалу" порушена робота систем водовідведення та водопостачання", — повідомив секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь.

Посадовець уточнив, що поки не відомі терміни відновлення повноцінної роботи каналізаційної системи Києва.

Обстріл Києва — що сталось з каналізацією 8 жовтня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — наслідки удару РФ 8 жовтня

На сторінці Facebook КП "Київводоканал" з'явилась інформація про ситуацію після чергового російського обстрілу. З'ясувалось, що через проблеми з електропостачанням знизився тиск у водопровідній мережі правобережної частини Києва. Ідеться про проблеми для шести районів — Святошинському, Солом’янського, Шевченківського, Голосіївського та Печерського. Про проблеми з каналізацією інформації поки не було.

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На захід від вказаних районів Києва — Борщагівська громада, у якої з'явились проблеми з каналізаційними стоками: щоб вона працювала, повинні працювати спеціальні насоси.

Обстріл Києва — Київводоканал про наслідки удару РФ 8 жовтня Фото: Скриншот

Оновлення 20:25 — Олександр Медвідь повідомив у Telegram про відновлення роботи каналізації у Борщагівській громаді. Також зауважується, що у громаді має відновитись водопостачання, але тиск може низьким.

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