Загроза ударів РФ по Бортницькій станції аерації: Генштаб відповів, чи було влучання

Речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій відреагував на інформацію у мережі про можливе влучання РФ по Бортницькій станції аерації. Наголошується, що якби щось сталось, то про це можна було б дізнатись у Державній службі надзвичайних ситуацій. Чи зачепив обстріл Бортницьку станцію аерації та чи зруйнується вона у випадку влучання?

Заява щодо станції аерації, яка очищує стічні води усього Києва, вдень 5 серпня з'явилась на сторінці Facebook Дмитра Лиховій. Офіцер спростував інформацію про начебто удар РФ по очисних спорудах у Бортничах та заявив, що це "фейк". При цьому Лиховій припустив, що коли справді може статись влучання, але не цього разу. Представник Генштабу також зауважив, що "фейк про Бортницьку станцію аерації" поширили у мережі, але вона не відповідає дійсності. Тим часом у мережі можна відшукати сюжет медіа "Київ 24" про вказаний об'єкт у столиці. У репортажі ідеться про важливість станції, яку відремонтували п'ять років тому, і про киян, які потерпали від неприємного запаху від очисних споруд. Фокус зібрав інформацію про ситуацію з очисним об'єктом у столиці.

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Бортницька станціа аерації — як працює

Лиховій запевнив громадян, що не було ураження важливої для киян споруди.

"Інформація про сьогоднішнє нічне ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності. Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз — це фейк", — ідеться у дописі речника Генштабу.

Ракетний удар РФ — Генштаб про Бортницьку станцію аерації 5 серпня Фото: Скриншот

Ракетний удар РФ — деталі щодо Бортницької станції аерації

Бортницької станції аерації — це об'єкт, розташований у районі Бортничів у південно-східній частині Києва у Дарницькому районі. Військова адміністрація та міська влада справді не писала про влучання ракет РФ у цій місцевості. Згідно з даними ОВА, було гучно у Броварському, Бучанському та Фастівському районах, а мер Віталій Кличко підтвердив займання в Оболонському, Святошинському, Деснянському, Голосіївському районах столиці.

Ракетний удар РФ — де розташована Бортницька станція аерації Фото: Google Maps

Тим часом у мережі можна відшукати допис керівника аналітичного центру "Ейдос" Віктор Таран, який зачепив ситуацію з очисними спорудами Києва після ракетного удару РФ серпня.

"Росіяни знову відпрацювали балістикою по Бортницькій станції аерації. За останній рік це черговий удар, який свідчить про методичну роботу по одній точці", — написав Таран, додавши до допису фото можливого влучання у Києві.

У дописі вказано, що РФ вже кілька разів била Бортницькій станції. Також зауважується, що це важливий об'єкт для столиці для навколишніх населених пунктів. Таран написав, що власне бетонні очисні споруди зруйнувати ракетним ударом справді важко. Натомість, на його думку, є справді вразливі вузли — це "електроживлення, розподільчі пристрої, насосні станції й системи керування".

"І саме туди переважно протягом року ідуть прильоти", — написав Таран, попри усі попередні заяви Генштабу, що прильотів не було.

У дописі Тарана коротко описані три можливі рівні наслідків, якщо Бортницька станція аерація не працюватиме. З його слів, по-перше, нечистоти заллють підвали та перші поверхи будинків, по-друге, стоки забруднять Дніпро, по-третє, можуть початись епідемії через брудну воду.

Ракетний удар РФ — Таран про загрози для Бортницької станції аерації 5 серпня Фото: Скриншот

Ракетний удар РФ — Таран про наслідки від непрацюючої Бортницької станції аерації 5 серпня Фото: Скриншот

ДСНС, київські комунальні служби 5 серпня не повідомляли про якісь загрози для роботи Бортницької станції аерації.

Обстріл 5 серпня — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про ракетний удар РФ в ніч на 5 серпня. Повітряне командування повідомило, що росіяни запустили балістичні ракети та ракети "Циркон", і жодну з 28 засобів ураження не збили засоби ППО. Зранку низка компаній повідомили про влучання по складах: ішлося про удар по об'єктах "Розетки", "Нової пошти" тощо.

Нагадуємо, військова адміністрація заявила про жертв удару РФ на станції "Квітневій" у Броварському районі.