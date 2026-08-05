Угроза ударов РФ по Бортницкой станции аэрации: Генштаб ответил, было ли попадание

Пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий отреагировал на появившуюся в сети информацию о возможном попадании РФ по Бортницкой станции аэрации. Отмечается, что если бы что-то произошло, об этом узнали бы в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Затронул ли обстрел Бортницкую станцию аэрации и разрушится ли она в случае попадания?

Заявление о станции аэрации, которая очищает сточные воды всего Киева, днем 5 августа появилось на странице Дмитрия Лихового в Facebook. Офицер опроверг информацию о якобы нанесенном РФ ударе по очистным сооружениям в Бортничах и заявил, что это "фейк". При этом Лиховий предположил, что попадание действительно может произойти, но не в этот раз. Представитель Генштаба также отметил, что "фейк о Бортницской станции аэрации" распространили в сети, но он не соответствует действительности. Между тем в сети можно найти репортаж медиа "Киев 24" об указанном объекте в столице. В репортаже речь идет о важности станции, которую отремонтировали пять лет назад, и о киевлянах, страдавших от неприятного запаха, исходящего от очистных сооружений. Фокус собрал информацию о ситуации с очистным объектом в столице.

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Бортницкая станция аэрации — как она работает

Лиховий заверил граждан, что важный для киевлян объект не пострадал.

"Информация о сегодняшнем ночном обстреле Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности. Когда-нибудь всё может случиться. От такого мы тоже не застрахованы. Но на данный момент — это фейк", — говорится в сообщении пресс-секретаря Генштаба.

Ракетный удар РФ — Генштаб о Бортницкой станции аэрации 5 августа Фото: Скриншот

Ракетный удар РФ — подробности о Бортницкой станции аэрации

Бортницкая станция аэрации — это объект, расположенный в районе Бортничей в юго-восточной части Киева в Дарницком районе. Военная администрация и городские власти действительно не сообщали о попаданиях ракет РФ в этой местности. Согласно данным ОВА, взрывы были слышны в Броварском, Бучанском и Фастовском районах, а мэр Виталий Кличко подтвердил возгорания в Оболонском, Святошинском, Деснянском и Голосеевском районах столицы.

Ракетный удар РФ — где находится Бортницкая станция аэрации Фото: Google Maps

Между тем в сети можно найти пост руководителя аналитического центра "Эйдос" Виктора Тарана, в котором он затронул тему очистных сооружений Киева после ракетного удара РФ в августе.

"Россияне вновь нанесли ракетный удар по Бортницкой станции аэрации. За последний год это уже очередной удар, свидетельствующий о целенаправленной работе по одной цели", — написал Таран, добавив к посту фото возможного попадания в Киеве.

В посте указано, что РФ уже несколько раз наносила удары по Бортницкой станции. Также отмечается, что это важный объект для столицы и прилегающих населенных пунктов. Таран написал, что собственно бетонные очистные сооружения разрушить ракетным ударом действительно трудно. Зато, по его мнению, есть действительно уязвимые узлы — это "электропитание, распределительные устройства, насосные станции и системы управления".

"И именно туда в основном в течение года направляются удары", — написал Таран, несмотря на все предыдущие заявления Генштаба о том, что прилетов не было.

В посте Тарана кратко описаны три возможных уровня последствий, если Бортницкая станция аэрации не будет работать. По его словам, во-первых, нечистоты затопят подвалы и первые этажи домов, во-вторых, стоки загрязнят Днепр, в-третьих, из-за грязной воды могут начаться эпидемии.

Ракетный удар РФ — Таран об угрозах для Бортницкой станции аэрации 5 августа Фото: Скриншот

Ракетный удар РФ — Таран о последствиях выхода из строя Бортницкой станции аэрации 5 августа Фото: Скриншот

5 августа ГСЧС и киевские коммунальные службы не сообщали о каких-либо угрозах для работы Бортницкой станции аэрации.

Обстрел 5 августа — что известно

Отметим, что Фокус писал о ракетном ударе РФ в ночь на 5 августа. Воздушное командование сообщило, что россияне запустили баллистические ракеты и ракеты "Циркон", и ни одно из 28 средств поражения не было сбито средствами ПВО. Утром ряд компаний сообщили о попаданиях по складам: речь шла об ударе по объектам "Розетки", "Новой почты" и т. д.

Напоминаем, что военная администрация сообщила о жертвах в результате удара РФ по станции "Квитневая" в Броварском районе.