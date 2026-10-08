Из-за ударов РФ в Киеве произошел сбой в работе метрополитена: как работают станции и поезда

Из-за удара РФ по Киеву метрополитен остановился, а ряд станций закрылись, сообщили в сети. На улицах столицы выстроились очереди на автобусы, поскольку весь электротранспорт не работает. Глава Минэнерго Денис Шмыгаль сообщил о попадании в важный энергетический узел.

Около 19:00 8 октября появилась информация о полном закрытии пяти станций метрополитена. По данным журналиста Андрея Смолия, не работала станция "Арсенальная" — самая глубокая в киевском метро, расположенная на глубине 120 м. Тем временем в сети появились кадры с улиц столицы, заполненных толпами киевлян, пытающихся в темноте добраться до дома.

Смолий опубликовал кадры из Киева и сообщил, какие именно станции полностью закрыты:

"Арсенальная";

"Лукьяновская";

"Зверинец";

"Кловская";

"Житомирская".

"На остановках огромные очереди людей", — говорится в одном из постов.

Обстрел Киева — схема метрополитена, на котором 8 октября не работали несколько станций Фото: Київський метрополітен

Обстрел Киева — какая ситуация в метро и с электроснабжением

В 19:30 появилось заявление Дениса Шмыгаля, в котором он сообщил о повреждении важного энергетического объекта. Чиновник заверил, что энергетики делают всё возможное, чтобы улучшить ситуацию в Киеве.

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Обстрел Киева — Шмыгаль о проблемах с электричеством 8 октября Фото: Скриншот

Тем временем на странице Киевского метрополитена в Facebook сообщали об изменении ситуации из-за ударов со стороны РФ. Сначала в 18:29 сообщили о снижении напряжения в электросети и о том, что приостановили движение поездов и эскалаторов. В 18:41 появилось сообщение о возобновлении работы "синей" и "зеленой" линий метро, но было предупреждение об увеличении интервалов движения.

В 19:27 на странице метрополитена обновили информацию о поездах: заработали все линии и открыли все станции.

Обстрел Киева — информация метрополитена о ситуации вечером 8 октября Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о ходе атаки РФ на Киев вечером 8 октября. Под удар реактивного дрона попала школа "Умка" в пригороде столицы. В сети опубликовали кадры с последствиями падения обломков: видны повреждения на территории объекта и группа людей, осматривающих разрушения. Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях налета российских дронов, которые атаковали с утра до вечера: ранены 19 человек, погибли четверо. Уточняется, что двое пострадавших находятся в особо тяжелом состоянии.

Между тем 6 октября, после очередного удара РФ, в Киевском метрополитене предупредили об изменении графика движения поездов. Выяснилось, что из-за повреждения Южного моста поезда курсируют с большим интервалом. Кроме того, из-за временных ограничений поезда совершают разворот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки"

Напоминаем, что СМИ рассказали о ситуации в киевском метро после очередного российского обстрела и о том, по каким обновленным маршрутам курсируют поезда.