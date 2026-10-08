Енергетики показали нові графіки відключення світла: де не буде електрики по 8 годин

З опівночі 8 жовтня Росія запустила по Україні кілька хвиль реактивних дронів і це вплинуло на відключення світла, повідомили енергетики. Протягом доби ситуація змінювалась: спершу інформували про стабілізаційні графіки, потім — про аварії, далі стало відом про ураження ключового енергомоста.

Близько 10 год 8 жовтня на сторінці Facebook НЕК "Укренерго" з'явилось повідомлення про скасування у Києві стабілізаційних відключень, про які писали напередодні. Тим часом в інших областях України почали діяти три черги обмежень. Крім того, українців попросили зменшити споживання електроенергії з 17:00 по 22:00. Увечері енергетики оновили інформацію про ситуацію у мережі: з'ясувалось, що максимальна тривалість відсутності електрики для деяких споживачів може досягнути восьми годин.

У дописі "Укренерго" вказано, що промислові споживачі 9 жовтня матимуть вже традиційні обмеження електропостачання з 0:00 по 23:59. Тим часом для побутових споживачів діятимуть 0,5-2 черги відключення світла. Зауважмо, відповідно до пояснень Yasno, тривалість часу без електрики при таких чергах — від двох до восьми годин.

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Крім того, енергетики попередили, що графіки можуть змінитись, якщо зміниться ситуація в енергосистемі через нові атаки РФ.

Відключення світла — "Укренерго" про ситуацію на 9 жовтня Фото: Укренерго

Відключення світла — які зміни для Києва та області 9 жовтня

Протягом доби у Telegram-каналі компанії ДТЕК інформували про відключення світла у Києві та Київській області. Зокрема, о 10 год повідомили про екстрені відключення та скасування графіків, о 17:30 — про повернення графіків, а о 18:49 та 19:23 — аварії у Києві та області. Енергетики навели попередження від Міненерго про заборону фотографувати та знімати на відео влучання РФ по об'єктах енергетики, тим часом глава Міненерго Денис Шмигаль заявив про влучання РФ по важливому енергомосту і про намагання енергетиків все найшвидше відновити.

ДТЕК опублікувало графіки стабілізаційних відключень для шести черг на Київщині на 9 жовтня, оновивши інформацію станом на вечір 8 жовтня після аварійних відключень. Бачимо, на найскладніше зі світлом буде у черг 2.2 та 6.1: вимикання на вісім годин у два-три заходи.

Відключення світла — ДТЕК про графіки для черг 1-3 для Київщини на 9 жовтня

Відключення світла — ДТЕК про графіки для черг 4-6 на 9 жовтня

Київ. Інформацію про ситуацію за місцем проживання у Києві можна дізнатись на порталі компанії. Перевірка показала, що, згідно з останнім оновленням, відбуваються аварійні відключення і тому немає графіків: така ситуація, наприклад, на Оболонському проспекті та на вул. Івана Дзюби.

Відключення світла — ситуація на Оболонському проспекті на 8-9 жовтня Фото: Скриншот

Київська область. Тим часом на порталі електропостачальника Вишгорода, передмістя Києва, є графік відключення світла на 9 жовтня для усіх шести черг з підчергами. Бачимо, що залежно від групи, електрики не буде від чотирьох (черга 5.1-5.2) до восьми годин (черги 6.1-6.2). При цьому ситуація покращилась, порівняно з 8 жовтня, коли черги 1.1 та 1.2 мали сидіти без світла 14 годин.

Відключення світла — ситуація у Київській області на 9 жовтня Фото: Скриншот

Яка ситуація після ударів РФ

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію з причиною відключення світла, про яку розповіла компанія ДТЕК. У ДТЕК пояснили, що РФ перерізає лінії електропередач між регіонами України, і тому немає можливості передати електрику від генеруючої системи споживачам. Щоб не допустити перевантаження, запроваджують екстрені відключення: у такому випадку стабілізаційні графіки скасовуються до наступного оновлення ситуації.

Нагадуємо, близько 18 год у Києві пролунали нові вибухи через атаку РФ і стало відомо про зупинку роботи метрополітену: які лінії тимчасово закрились.