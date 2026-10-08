РФ рве лінії між регіонами: у ДТЕК пояснили, чому почались екстрені відключення світла у Києві
У ДТЕК відреагували на посилення ударів РФ по Україні та пояснили споживачам, чому замість стабілізаційного відключення світла почались екстрені та аварійні. Енергетики показали кадри влучання у дрона в опору ЛЕП, внаслідок якого частину металевої ферми зрізало разом з дротами.
Вдень 8 жовтня, після чергового удару РФ з використанням реактивних дронів, які атакували Київщину та інші регіони на сході та в центрі України, з'явилось пояснення ДТЕК щодо відключень. Енергетики пояснили, що росіяни обірвали лінію електропередач між регіонами і тому немає можливості надати світло користувачам. Через це у Києві та в частині Київській області почались екстрені відключення.
У ДТЕК заявили, що ЗС РФ влучили по енергетичному обладнанню та високовольтним мережам: точка удару не вказана. Внаслідок влучання система втратили можливість передавати електроенергію від генеруючої системи до споживачів, і "щоб не допустити перевантаження мережі та масштабніших аварій, за командою Укренерго застосували екстрені відключення".
"Під час екстрених відключень звичні графіки не діють, тому електроенергія може зникати незалежно від часу, зазначеного у графіку. Щойно ситуація в енергосистемі стабілізується, ми повернемось до прогнозованих графіків", — підсумували енергетики.
Відключення світла — яка ситуація після обстрілів РФ
Після вересневих та жовтневих обстрілів України "Укренерго" та президент України Володимир Зеленський підтвердили, що РФ почала осінню кампанію з ударів по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок російських обстрілів постраждали ЛЕП та інші об'єкти, по яких влучили російські засоби ураження. В підсумку станом на 6-7 жовтня "Укренерго" запровадило графіки стабілізаційних відключень світла: спершу ішлося про 1 чергу, згодом — 0,5-1,5 черги. Згідно з поясненнями енергетиків, може іти мова про відсутність електропостачання від двох до шести годин.
Фокус писав про серію нових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі у Києві та Київській області. Один з ударів відбувся увечері 7 жовтня. Кияни повідомили про вибухи, а міський голова Віталій Кличко — про роботу засобів ППО. Згодом посадовець заявив, що почались аварійні відключення світла через російський обстріл. В НЕК "Укренерго" додали, що екстрені відключення почались у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, у пабліках Рівного уточнили, що зникло світло у в цій західній області.
Нагадуємо, 8 жовтня медіа The Telegraph повідомило про можливе призначення генерала Суровікіна командувати новими ударами РФ по Україні.