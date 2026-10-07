В "Укренерго" оновили графіки відключення світла: час без електрики може зрости у 1,5 рази

Національна енергетична компанія "Укренерго" попередила українців, що 8 жовтня ситуація в енергетиці не покращилась й надалі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Орієнтовно, може іти мова про відсутність електропостачання тривалістю до шести годин або й довше, залежно від ударів РФ по Україні.

Оновлені дані про стан енергосистеми з'явився на сторінці Facebook НЕК "Укренерго" близько 17 год 7 жовтня. Енергетики повідомили, що обмеження запровадять як для бізнесу, так і для пересічних користувачів. Також наголошується, що ситуація може змінитись через російські обстріли.

Згідно з даними енергетиків, 8 жовтня очікуються наступні обмеження в електропостачання:

для промисловості та бізнесу — обмеження потужності з 0:00 до 23:59;

для побутових споживачів — діятимуть графіки погодинних відключень обсягом 0,5-1,5 черги з 0:00 до 23:59.

Відключення світла — Укренерго про ситуацію в енергетиці 7-8 жовтня Фото: Укренерго

В "Укренерго" також уточнили, що споживання електроенергії 7 жовтня знизилось через теплу погоду, сонячні дні та аварійні відключення після ударів РФ. Тим часом українців попросили не вмикати потужні електроприлади в період з 10 по 16 годину.

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Відключення світла — що відомо про графіки на 8 жовтня

Після запровадження графіків відключення світла глава правління компанії Yasno пояснив різницю між обсягами відключень для різної кількості черг. Згідно з інфографіки енергокомпанії, дія 0,5-1,5 черги означає, що користувачі не матимуть електрики від 30 хв до 6 год на добу.

Відключення світла — як діють черги споживачів Фото: Yasno

На ресурсах ДТЕК опублікували дані про тривалість відключення світла для різних черг та підчерг Києва та Київської області. Інфографіка показує, що хтось сидітиме у темряві 3-4 години, а хтось — сім (2.2 черга). Крім того, компанія написала про чергову атаку FPV-дрона РФ на ділянці у Дніпропетровській області. Також пояснюється рішення "Укренерго" почати стабілізаційні відключення. Вказано, що причина рішення, яке хвилює кожного українця, — це "наслідки ворожих обстрілів та підвищене навантаження на систему".

Відключення світла — дані ДТЕК про графіки та черги 1-3 для Київщини на 8 жовтня Фото: ДТЕК

Відключення світла — дані ДТЕК про графіки та черги 4-6 для Київщини на 8 жовтня Фото: ДТЕК

На порталі ДТЕК та Yasno можна побачити інформацію про відключення світла на 8 жовтня. Після введення назви вулиці та номера будинку з'являється інформація про графік на поточну та наступну добу. Наприклад, для будинку на Оболонському проспекті вказано, що наступної доби можна очікувати відсутності електрики протягом 5,5 годин, при чому спершу, з 7:00 по 9:30, її вимкнуть на 2,5 год, а пізніше, з 21:00 по 24:00, — ще на три. При цьому відключення 7 жовтня — на 3,5 год: бачимо, що для цієї вулиці у Києві у півтора раза збільшиться період без світла.

Відключення світла — ДТЕК про ситуацію для Києва Фото: ДТЕК

Зазначимо, напередодні, 7 жовтня, Фокус інформував про поточні стабілізаційні відключення світла відповідно до рішення НЕК "Укренерго". Відповідно до вказівок енергетиків, діяло 0,5-,1,5 черги, але деякі споживачі через аварії в мережах після ударів РФ сиділи без електрики по 14 годин.

Нагадуємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, коли та з яких причин в Україні можуть початись відключення світла по 14-16 годин.