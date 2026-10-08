"Генерал Армагеддон": Путін хоче повернути Суровікіна для терору в Києві, – ЗМІ

Через те, що російський наступ на Донбасі загальмувався, кремлівський диктатор вирішив вдатися до перевіреного методу — посилити терор проти мирного населення, щоб зламати волю до опору. Серед пріоритетних цілей — Київ.

Зробити це він нібито доручив генералу Сергію Суровікіну, якого називають "генерал Армагеддон". Свого часу під його командуванням сирійське місто Алеппо зрівняли з землею, вбивши при цьому тисячі мирних жителів, пише The Telegraph.

Журналісти нагадали, що Путін підтримував режим Башара Асада, а російські найманці перетворювали лікарні, школи та житлові квартали на мішені.

"Розрахунок був простий: вбивати, калічити й тероризувати мирних жителів — зробити їхнє життя настільки небезпечним і нестерпним, щоб зрештою вони зажадали від свого уряду припинити війну. У Сирії цей план провалився", — зазначають оглядачі, додавши, що, найімовірніше, в Україні буде так само, тобто все закінчиться невдачею.

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Навіщо Путіну мости?

Сім мостів через Дніпро — очевидні цілі для диктатора, оскільки Київ, як і більшість столиць, є великим транспортним вузлом автомобільних і залізничних доріг. Якщо розрізати місто навпіл, це паралізує сполучення між правим і лівим берегами не тільки міста, а й України загалом. ЗС РФ уже кілька тижнів періодично атакують мости в Києві та інших регіонах України.

"Так не поводиться людина, яка готується завершити війну. Так поводиться диктатор, який готує населення до тривалого конфлікту", — зазначають британські журналісти.

Він упевнений, що зможе переграти не лише Україну, а й колективний Захід. Путін не зважає на людські втрати, оскільки для Кремля це — дешевий ресурс. Оскільки населення РФ чисельніше, диктатор не сумнівається, що змусить Київ капітулювати.

Наразі у відкритих достовірних джерелах немає документальних чи офіційних підтверджень того, що Путін віддав окремий прямий наказ щодо планування атак саме Суровікіну.

Що має робити Захід?

Щоб допомогти Україні встояти, Захід повинен різко збільшити постачання зенітних ракет, радарів, безпілотників та систем радіоелектронної боротьби. Крім того, зазначають оглядачі, настав час розглянути варіанти, які ще два роки тому здавалися немислимими:

"Якщо Росія почне цілеспрямовано завдавати ударів по цивільній інфраструктурі в промислових масштабах, НАТО має розглянути можливість використання своєї переважної переваги в повітрі для захисту мирного населення та критично важливих об’єктів України — без прямого вступу у війну. Це не обов’язково означає негайне запровадження традиційної безполітної зони. Йдеться про серйозний аналіз того, чи може авіація НАТО допомогти у захисті певних районів або критично важливих об’єктів у критичній ситуації — особливо коли альтернативою стає безкарне знищення мирних жителів російськими ракетами та безпілотниками".

Якщо Путін зрозуміє, що за удари по Києву йому нічого не загрожує, то продовжить їх завдавати. Але якщо Велика Британія та Європа продемонструють, що українські міста будуть захищені, народ отримає підтримку, а армія — необхідне постачання в тій кількості, яка буде потрібна, Путіну доведеться визнати безперспективність подальшого терору.

Сергій Суровікін: заколот Пригожина та таємниче зникнення

Сергій Суровікін обіймав посаду головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ. У жовтні 2022 року його відправили керувати "спецоперацією" в Україні. Але вже в січні 2023 року Суровікіна усунули з посади командувача і призначили заступником свого наступника.

Після заколоту, організованого засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, у РФ розпочалися чистки серед вищих військових чиновників, яких підозрюють у причетності до заколоту. Імовірно, серед затриманих був і генерал Суровікін.

4 вересня 2023 року стало відомо, що генерала Суровікіна звільнили з-під варти після смерті Євгена Пригожина. Джерело The New York Times було впевнене, що у Сергія Суровікіна більше немає кар’єрних перспектив.

6 вересня того ж року колишня радниця голови Держдуми В'ячеслава Володіна Анастасія Кашеварова заявила, що з сайту Міністерства оборони Російської Федерації зникла сторінка з біографією генерала Сергія Суровікіна. Тоді як, за словами члена комітету Держдуми з питань оборони Віктора Заварзіна, генералу нібито знайшли "непогану" посаду "у СНГ".

15 вересня 2023 року повідомлялося, що колишній головнокомандувач Повітряно-космічних сил Російської Федерації Сергій Суровікін перебував в Алжирі разом із делегацією Міністерства оборони Російської Федерації.

"Заслуги" Сергія Суровікіна в Сирії

Зазначимо, що генерал Сергій Суровікін керував інтенсивними бомбардуваннями сирійського міста Алеппо. Британські експерти припускають, що він може застосувати цей досвід в Україні.

Військово-повітряні сили РФ зрівняли місто з землею у 2016 році. Президент Росії Володимир Путін нагородив Суровікіна званням Героя РФ за його "успіхи" в Сирії.

Правозахисники вважають Суровікіна винним у військових злочинах у Сирії та вбивствах цивільних осіб. Організація Human Rights Watch заявляла, що під його командуванням ЗС РФ бомбили лікарні в провінції Ідліб, у яких перебувало багато дітей. Суровікін також схвалював застосування хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії.

Нагадаємо, як Валерій Залужний відгукувався про Суровікіна.