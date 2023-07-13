Затримали щонайменше 13 офіцерів: у РФ допитують Суровікіна через заколот Пригожина, — WSJ

За інформацію джерел видання, головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії Сергія Суровікіна утримують у Москві попри те, що він не був причетний до спроби перевороту. Повідомляється, що Кремль вже відсторонив або звільнив приблизно 15 військових через недовіру.

Related video

За кілька годин після початку військового заколоту Євгена Пригожина в Росії затримали кількох високопоставлених військових, зокрема головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ Сергія Суровікіна. Про це з посиланням на неназваних осіб, знайомих з ситуацією, повідомили 13 липня у The Wall Street Journal.

За даними джерел, нині Суровікіна утримують та допитують у Москві, хоч до повстання він причетний не був. Російський генерал нібито знав про плани очільника ПВК "Вагнер", але участі в заколоті не брав.

"Суровікін не перебував у слідчому ізоляторі, але проходив неодноразові допити, оскільки слідство з'ясовувало, яку роль він відіграв у повстанні, якщо вона була", — йдеться у матеріалі.

Особи припустили, що генерала можуть звільнити після того, як президент Володимир Путін розбереться з наслідками заколоту в Росії.

Загалом, як передали неназвані люди, у РФ затримали щонайменше 13 старших офіцерів для допитів, приблизно 15 — відсторонили від служби або звільнили.

"Ці затримання спрямовані на очищення лав від тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти", — пояснив журналістам співрозмовник.

За даними ЗМІ, затримані також були заступник Суровікіна Андрій Юдін та перший заступник начальника Головного розвідувального управління (ГРУ) Володимир Алексєєв. Пізніше їх відпустили, але відсторонили від служби. Воєначальникам обмежили пересування.

Зі слів неназваних осіб, затриманим був і колишній заступник голови Міноборони Михайло Мізинцев.

У Кремлі та Міністерстві оборони Росії не відповіли на запити медіа на коментарі.

Нагадаємо, 3 липня журналісти помітили, що генерал Сергій Суровікін не був присутнім на нараді головнокомандувачів ЗС РФ.

Нещодавно голова комітету російської Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що генерал Сергій Суровікін "відпочиває".