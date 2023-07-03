Арешт Суровікіна: російського генерала не було на нараді Міноборони РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, під час наради глава Міноборони РФ Сергій Шойгу не сказав, скільки найманців ПВК "Вагнер" вирішили підписати контракт із відомством, хоча 1 липня було крайнім терміном.

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Російський генерал Сергій Суровікін не був присутнім на нараді вищих головнокомандувачів ЗС РФ у понеділок 3 липня, на якій глава Міноборони РФ засудив заколот командира ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це пише Bloomberg.

За словами журналістів, 56-річний Сергій Суровікін, кадровий військовий офіцер, який дістав прізвисько "Генерал Армагеддон" за свою безжальну тактику в Сирії, не з'являвся на публіці відтоді, як 24 червня закінчився заколот "вагнерівців".

Видання пише, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час наради сказав, що спроба дестабілізувати ситуацію в РФ не вдалася. Шойгу не згадав кількість бійців ПВК "Вагнер", які погодилися підписати контракти з Міноборони до 1 липня. Це був крайній термін для них.

Нагадаємо, що на цій нараді Шойгу вперше прокоментував військовий заколот Євгена Пригожина. За його словами, події 24 червня не вплинули на боєздатність російської армії на фронтах в Україні.

Арешт Сергія Суровікіна: що відомо

Раніше російські медіа повідомляли, що головнокомандувача повітряно-космічними силами РФ Сергія Суровікіна помістили в СІЗО "Лефортово". Водночас донька генерала цю інформацію спростовує. "Нічого не сталося", — коментує вона повідомлення про арешт батька.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Суровікін був почесним членом ПВК "Вагнер". Він отримав особистий жетон під номером М-3744. Також почесними "вагнерівцями" можуть бути інші 30 високопоставлених військових і чиновників РФ.

Також журналісти писали, що Суровикіна тримають у якомусь "одному місці", але не у в'язниці. При цьому слідчі ставляться до нього з обережністю, щоб не спровокувати лояльних йому військових. Пригожин раніше позитивно висловлювався в бік глави ВКС РФ, водночас критикуючи інших представників Міноборони Росії.