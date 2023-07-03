Арест Суровикина: российского генерала не было на совещании Минобороны РФ, — СМИ

По словам журналистов, во время совещания глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не сказал, сколько наемников ЧВК "Вагнер" решили подписать контракт с ведомством, хотя 1 июля было крайним сроком.

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Российский генерал Сергей Суровикин не присутствовал на совещании высших главнокомандующих ВС РФ в понедельник 3 июля, на котором глава Минобороны РФ осудил мятеж командира ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом пишет Bloomberg.

По словам журналистов, 56-летний Сергей Суровикин, кадровый военный офицер, получивший прозвище "Генерал Армагеддон" за свою безжалостную тактику в Сирии, не появлялся на публике с тех пор, как 24 июня закончился мятеж "вагнеровцев".

Издание пишет, что министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания сказал, что попытка дестабилизировать ситуацию в РФ не удалась. Шойгу не упомянул количество бойцов ЧВК "Вагнер", которые согласились подписать контракты с Минобороны к 1 июля. Это был крайний срок для них.

Напомним, что на этом совещании Шойгу впервые прокомментировал военный мятеж Евгения Пригожина. По его словам, события 24 июня не повлияли на боеспособность российской армии на фронтах в Украине.

Арест Сергея Суровикина: что известно

Ранее российские медиа сообщали, что главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина поместили в СИЗО "Лефортово". В то же время дочь генерала эту информацию опровергает. "Ничего не произошло", — комментирует она сообщение об аресте отца.

Кроме того, СМИ сообщали, что Суровикин был почетным членом ЧВК "Вагнер". Он получил личный жетон под номером М-3744. Также почетными "вагнеровцами" могут быть другие 30 высокопоставленных военных и чиновников РФ.

Также журналисты писали, что Суровикина держат в некоем "одном месте", но не в тюрьме. При этом следователи относятся к нему с осторожностью, чтобы не спровоцировать лояльных ему военных. Пригожин ранее положительно высказывался в сторону главы ВКС РФ, в то же время критикуя других представителей Минобороны России.