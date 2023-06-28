Главнокомандующего ВКС РФ Суровикина поместили в СИЗО "Лефортово", — росСМИ

По данным российских журналистов, офицера подозревают в госизмене, так как он якобы знал о готовящемся мятеже главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и помогал его реализовать.

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Ряд российских СМИ сообщают, что главнокомандующего Военно-космических сил России Сергея Суровикина якобы поместили в СИЗО. В частости, 28 июня, об этом сообщили в Telegram-канале "Досье шпиона" со ссылкой на свои источники.

По информации источника медиа, Суровикина задержали вечером 27 июня и поместили в следственный изолятор "Лефортово" в Москве. Сообщается, что компанию Суровикину в СИЗО составил его заместитель — генерал-полковник Андрей Юдин.

Другой российский пропагандист Romanov Лайт утверждает, что Суровикина задержали еще якобы 25 июня.

По версии росСМИ, Суровикин знал о готовящемся мятеже основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и даже способствовал его реализации.

Сообщается, что в ФСБ России возбудили уголовное дело по факту государственной измены.

Отметим, что официальные лица и правоохранители Российской Федерации пока не комментировали эту информацию.

Напомним, британский телеканал Sky News 28 июня сообщал, что Сергея Суровикина никто не видел с субботы, 24 июня

Кроме того, 28 июня СМИ писали о том, что Суровикин знал о военном мятеже "вагнеровцев". По версии журналистов, экс-командующий Объединенной группировкой ВС РФ в Украине помогал "повару Путина" координировать действия. В мятеже могли участвовать и другие генералы армии России..