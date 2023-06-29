"Ничего не произошло": дочь Суровикина прокомментировала сообщения о его аресте

По словам Вероники Суровикиной, главком ВКС находится на своем рабочем месте и все идет как обычно.

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Главнокомандующий Военно-космических сил России генерал Сергей Суровикин находится на рабочем месте. Никакого ареста, о котором писали СМИ, не было. Об этом дочь высокопоставленного военного заявила в разговоре с журналистами российского медиа Baza.

Дочь главкома ВКС Сергея Суровикина Вероника рассказала изданию, что генерала никто не арестовывал и с ним все в порядке.

"С ним ничего не произошло, он на рабочем месте находится", – сказала она.

Также дочь генерала заявила, что информация о его задержании является неправдивой. Она напомнила, что генерал "никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал".

Жена Сергея Суровикина, с которой вышли на связь журналисты, отказалась давать комментарии относительно сообщений СМИ об аресте ее мужа.

Напомним, сообщения об аресте Суровикина появились вечером 28 июня. Z-каналы утверждали, что генерала задержали еще 25 числа — на следующий день после мятежа "вагнеровцев" — и поместили в СИЗО "Лефортово" вместе с его заместителем Андреем Юдиным.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 28 июня говорится, что арест генерала Кремль попытается использовать для того, чтобы объяснить общественности, почему российские военные так плохо отреагировали на мятеж Пригожина.

В этот же день газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными, написала, что Сергей Суровикин заранее знал о подготовке военного мятежа главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и помогал "повару Путина" координировать действия. По информации источников, в мятеже могли участвовать и другие генералы армии России.