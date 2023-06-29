"Козел отпущения": Кремль использует арест Суровикина для оправдания мятежа Пригожина, — ISW

Аналитики ISW предполагают, что топ-офицера могли принудить призывать владельца ЧВК "Вагнер" прекратить восстание, однако теперь Суровикина могут обвинить в ошибках армии РФ, чтобы отбелить репутацию Кремля.

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Арест генерала армии Российской Федерации Сергея Суровикина Кремль попытается использовать для того, чтобы объяснить общественности, почему российские военные так плохо отреагировали на мятеж Пригожина. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW) от 28 июня.

"Кремль может использовать генерала армии Российской Федерации Сергея Суровикина как козла отпущения. Его могут использовать для оправдания возможной перестройки российского военного руководства", — указано в отчете.

По мнению аналитиков ISW, арест Суровикина 28 июня указывает на то, что Кремль сейчас начинает проводить в России "зачистку" министерства обороны от всех лиц, которых считает нелояльными.

По их информации, один из источников в российской оппозиции и еще два приближенных источника в Минобороны РФ подтвердили арест Суровикина, в связи с тем, что тот поддержал позицию лидера ЧВК "Вагнер" во время вооруженного мятежа 24 июня.

Официальные лица в США также были проинформированы разведкой о том, что генерал Суровикин заранее знал о предстоящем восстании, однако американская разведка не смогла установить, поддержал ли Суровикин Пригожина напрямую.

"Неясно, что могло вынудить Суровикина призвать Пригожина прекратить восстание всего через несколько часов после его начала, хотя возможно, что он сделал это по принуждению, а не из-за поддержки российского военного руководства. Если российские власти действительно арестуют Суровикина, Кремль, скорее всего, использует его и его сторонников в качестве козлов отпущения, чтобы публично объяснить, почему российские военные и российские органы внутренней безопасности плохо отреагировали на восстание, и оправдать возможную перестройку российского военного руководства", — пишут аналитики ISW.

Исчезновение и арест Суровикина

Напомним, высокопоставленного российского генерала Сергея Суровикина, который, как предполагают, хорошо знал о мятеже ЧВК "Вагнер", никто не видел с субботы 24 июня.

28 июня в российских СМИ появилась информация, что в Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили арест генерала Сергея Суровикина.

В тот же день ряд российских СМИ сообщили, что главнокомандующего Сергея Суровикина якобы поместили в СИЗО.