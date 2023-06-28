"Совсем не окей": в Минобороны РФ подтвердили арест Суровикина, — росСМИ

По словам анонимных источников росСМИ, информацию о задержании российского генерала не распространяют даже по внутренним каналам.

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В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили арест генерала Сергея Суровикина, замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине. Эту информацию передали два источника, близких к руководству Минобороны, сообщает 28 июня российское медиа The Moscow Times.

Стоит отметить, что официальные комментарии от оборонного ведомства не поступали.

Один из источников прокомментировал причину ареста, сказав: "Там история с ним была не 'ОК' для власти. Больше ничего не могу сказать". Второй источник отметил, что в руководстве заявили, что сегодня будут новости о Суровикине в контексте Евгения Пригожина. Вероятно, Суровикин выбрал сторону Пригожина во время мятежа, и его задержали, отмечают журналисты.

О местонахождении генерала второй источник ответил: "Эту информацию даже по внутренним каналам не комментируют".

Ранее слухи об аресте Суровикина опубликовал 28 июня военный блогер Владимир Романов. По его данным, генерала задержали 25 июня, на следующий день после попытки военного переворота, организованной основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Согласно информации Романова, Суровикин находится в СИЗО "Лефортово".

Как отмечал британский телеканал Sky News 28 июня, никто не видел Сергея Суровикина с 24 июня.

Также в СМИ 28 июня появилась информация о том, что Суровикин был осведомлен о военном мятеже, организованном "вагнеровцами". По версии журналистов, генерал сотрудничал с Евгением Пригожиным для координации действий. В мятеже могли принимать участие и другие генералы российской армии.