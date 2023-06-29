"Нічого не сталося": дочка Суровікіна прокоментувала повідомлення про його арешт

За словами Вероніки Суровікіної, головком ВКС перебуває на своєму робочому місці, і все йде як зазвичай.

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Головнокомандувач Військово-космічних сил Росії генерал Сергій Суровікін перебуває на робочому місці. Ніякого арешту, про який писали ЗМІ, не було. Про це дочка високопоставленого військового заявила в розмові з журналістами російського медіа Baza.

Дочка головкому ВКС Сергія Суровікіна Вероніка розповіла виданню, що генерала ніхто не заарештовував і з ним усе гаразд.

"З ним нічого не сталося, він на робочому місці перебуває", — сказала вона.

Також дочка генерала заявила, що інформація про його затримання є неправдивою. Вона нагадала, що генерал "ніколи щодня у ЗМІ не з'являвся і заяв не робив".

Дружина Сергія Суровікіна, з якою вийшли на зв'язок журналісти, відмовилася давати коментарі щодо повідомлень ЗМІ про арешт її чоловіка.

Нагадаємо, повідомлення про арешт Суровікіна з'явилися ввечері 28 червня. Z-канали стверджували, що генерала затримали ще 25 числа — наступного дня після заколоту "вагнерівців" — і помістили в СІЗО "Лефортово" разом із його заступником Андрієм Юдіним.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 28 червня йдеться, що арешт генерала Кремль спробує використати для того, щоб пояснити громадськості, чому російські військові так погано відреагували на заколот Пригожина.

Цього ж дня газета The New York Times із посиланням на американських чиновників, знайомих із розвідданими, написала, що Сергій Суровікін заздалегідь знав про підготовку військового заколоту головою ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і допомагав "кухареві Путіна" координувати дії. За інформацією джерел, у заколоті могли брати участь й інші генерали армії Росії.