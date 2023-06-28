Допомагав Пригожину: Суровікін знав про військовий заколот "вагнерівців", — ЗМІ

За версією журналістів, екскомандувач Об'єднаного угруповання ЗС РФ в Україні допомагав "кухарю Путіна" координувати дії. У заколоті могли брати участь й інші генерали армії Росії.

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Колишній командувач Об'єднаного угруповання ЗС РФ в Україні генерал Сергій Суровікін заздалегідь знав про підготовку військового заколоту главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Про це пише газета The New York Times із посиланням на американських чиновників, знайомих із розвідданими.

Співрозмовники видання заявили, що хочуть зараз розібратися, наскільки Суровікін допомагав Пригожину з координацією дій. Американці називають військовий заколот найсерйознішою загрозою для президента РФ Володимира Путіна за 23 роки його перебування при владі.

Інші генерали армії Росії також могли підтримати спробу Пригожина змінити керівництво Міноборони.

"Пригожин не підняв би повстання, якби не вірив, що інші чиновники при владі прийдуть йому на допомогу", — розповіли джерела.

Якщо Путін знайде докази допомоги Пригожину від генерала Суровікіна, він одразу ж усуне його від командування. Але поки видно, що президент РФ має намір звалити заколот винятково на главу ПВК, вважають чиновники й аналітики у США.

Високопоставлені американські офіційні особи припускають, що союз між генералом Суровікіним і Пригожиним може пояснити, чому глава ПВК "Вагнер" все ще живий, незважаючи на те, що він захопив великий російський військовий вузол і віддав наказ про збройний марш на Москву.

Журналісти звернули увагу, що генерал Суровікін висловився проти повстання "вагнерівців". Він закликав групу окупантів в Україні зберігати позиції та не приєднуватися до Пригожина.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба 28 червня заявив, що після спроби військового заколоту ПВК "Вагнер" уже не залишиться в колишньому вигляді.

За даними Пентагону, "вагнерівці" станом на 28 червня все ще перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Найманці діють і на Близькому Сході, а також в Африці.