Військовий заколот Пригожина: найманці ПВК "Вагнер" досі перебувають на території України, — Пентагон

За словами бригадного генерала Пета Райдера, поки рано говорити про теперішні можливості "вагнерівців" на фронті в Україні. Однак вони становлять небезпеку, де б не перебували.

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Прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив, що найманці ПВК "Вагнер" ще перебувають на території України. Про це пише видання CNN.

За словами Райдера, поки зарано говорити про те, що "вагнерівці" можуть або не можуть робити на фронті.

Крім того, він заявив, що у зв'язку з військовим заколотом глави найманців Євгена Пригожина, Сполучені Штати не змінювали своє угруповання військ.

"Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, вимагало б від нас будь-яких примусових коригувань постави", — сказав Райдер.

Крім того, як сказано на сайті Пентагону, Райдер заявив, що дії Пригожина є внутрішньою справою Росії. Ба більше, це ніяк не вплине на підтримку України з боку США.

"Ми не збираємося випускати з уваги ці факти. І ми збираємося продовжувати тісно співпрацювати з ними (українцями, — ред.), щоб надати ті можливості, які необхідні", — сказав Райдер.

За його словами, "вагнерівці" продовжують діяти на Близькому Сході та в Африці. Вони все ще становлять небезпеку.

"Де б вони не діяли, вони несуть із собою смерть, руйнування, обман, злочинну діяльність", — сказав Райдер.

Нагадаємо, що секретар РНБО України Олексій Данілов пояснив, чому "вагнерівці" Пригожина не дійшли до Москви. За його словами, Володимир Путін уже не довіряє членам своєї Ради нацбезпеки, глава Кремля значно посилив свою охорону.

Крім того, ЗМІ повідомили, що Міноборони РФ затримало чотирьох командирів ПВК "Вагнер" у Сирії. За даними журналістів, російська військова поліція відвідала представництва ПВК "Вагнер". Найманців було заарештовано в місті Ес-Сувейда і на авіабазі Хмеймім.