Военный мятеж Пригожина: наемники ЧВК "Вагнер" до сих пор находятся на территории Украины, — Пентагон

По словам бригадного генерала Пэта Райдера, пока рано говорить о теперешних возможностях "вагнеровцев" на фронте в Украине. Однако они представляют опасность, где бы не находились.

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Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" еще находятся на территории Украины. Об этом пишет издание CNN.

По словам Райдера, пока рано говорить о том, что "вагнеровцы" могут или не могут делать на фронте.

Кроме того, он заявил, что в связи с военным мятежом главы наемников Евгения Пригожина, Соединенные Штаты не меняли свою группировку войск.

"Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, потребовало бы от нас каких-либо принудительных корректировок осанки", — сказал Райдер.

Кроме того, как сказано на сайте Пентагона, Райдер заявил, что действия Пригожина являются внутренним делом России. Более того, это никак не повлияет на поддержку Украины со стороны США.

"Мы не собираемся упускать из виду эти факты. И мы собираемся продолжать тесно сотрудничать с ними (украинцами, — ред.), чтобы предоставить те возможности, которые необходимы", — сказал Райдер.

По его словам, "вагнеровцы" продолжают действовать на Ближнем Востоке и в Африке. Они все еще представляют опасность.

"Где бы они ни действовали, они несут с собой смерть, разрушение, обман, преступную деятельность", — сказал Райдер.

Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил, почему "вагнеровцы" Пригожина не дошли до Москвы. По его словам, Владимир Путин уже не доверяет членам своего Совета нацбезопасности, глава Кремля значительно усилил свою охрану.

Кроме того, СМИ сообщили, что Минобороны РФ задержало четырех командиров ЧВК "Вагнер" в Сирии. По данным журналистов, российская военная полиция посетила представительства ЧВК "Вагнер". Наемники были арестованы в городе Эс-Сувейде и на авиабазе Хмеймим.